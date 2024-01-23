弟怨哥啃老 持球棒廚房打到客廳...活活打死

警方預計依家暴殺人罪嫌將游男移送偵辦。記者曾健祐／翻攝

台中游姓男子不滿大他3歲的哥哥離婚後工作不穩定，長期向家中父母索討金錢，兄弟多次為此爭執不休，昨晚又爆發口角大打出手，2人從屋內廚房打到客廳，游失控拿球棒猛揮哥哥頭，釀對方頭破重創身亡，游落網坦承配合調查，因昨晚夜不訊，警方預計今依家暴 殺人罪嫌移送、報請檢方相驗。

台中第3分局調查，游男（45歲）昨晚8點多在東區天乙街住處和哥哥（48歲）爭執，游自稱不滿哥哥收入不穩定，長期向7旬的雙親開口要錢，情緒激動下竟在透天厝1樓互毆，2人一路從廚房打到客廳，桌椅也被翻倒在地，屋內一遍狼藉。

游男當時拿了1根木製球棒朝哥哥頭部猛砸，當場把他打到頭破血流，消防局獲報緊急將哥哥送醫，經急救後仍因頭部重創宣告不治。

警方趕赴現場時，包括行凶的游男、其父母均在場，游則情緒低落不發一語，但初步坦承和哥哥吵架後一時失控才動手，昨晚因夜間不訊問，警方今上午將再對游做筆錄釐清案情。

據了解，游男在印刷廠擔任員工，收入相對穩定，而游的哥哥和外籍配偶離婚後，考量照顧未成年小孩仍一起同住，游兄平時雖有開計程車，但載客頻率不高才導致收入時有時無，一遇到手頭緊時就會跟父母開口要3000、5000元。