我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州補貼首購族買房 改採抽籤模式 4月抽獎

川普挑副手大戲宛如實境秀 拉馬斯瓦米、諾姆最被看好

弟怨哥啃老 持球棒廚房打到客廳...活活打死

記者曾健祐／台中23日電
警方預計依家暴殺人罪嫌將游男移送偵辦。記者曾健祐／翻攝
警方預計依家暴殺人罪嫌將游男移送偵辦。記者曾健祐／翻攝

台中游姓男子不滿大他3歲的哥哥離婚後工作不穩定，長期向家中父母索討金錢，兄弟多次為此爭執不休，昨晚又爆發口角大打出手，2人從屋內廚房打到客廳，游失控拿球棒猛揮哥哥頭，釀對方頭破重創身亡，游落網坦承配合調查，因昨晚夜不訊，警方預計今依家暴殺人罪嫌移送、報請檢方相驗。

台中第3分局調查，游男（45歲）昨晚8點多在東區天乙街住處和哥哥（48歲）爭執，游自稱不滿哥哥收入不穩定，長期向7旬的雙親開口要錢，情緒激動下竟在透天厝1樓互毆，2人一路從廚房打到客廳，桌椅也被翻倒在地，屋內一遍狼藉。

游男當時拿了1根木製球棒朝哥哥頭部猛砸，當場把他打到頭破血流，消防局獲報緊急將哥哥送醫，經急救後仍因頭部重創宣告不治。

警方趕赴現場時，包括行凶的游男、其父母均在場，游則情緒低落不發一語，但初步坦承和哥哥吵架後一時失控才動手，昨晚因夜間不訊問，警方今上午將再對游做筆錄釐清案情。

據了解，游男在印刷廠擔任員工，收入相對穩定，而游的哥哥和外籍配偶離婚後，考量照顧未成年小孩仍一起同住，游兄平時雖有開計程車，但載客頻率不高才導致收入時有時無，一遇到手頭緊時就會跟父母開口要3000、5000元。

游男曾為此告誡哥哥不應一再對家人索討，甚至責備他啃老，兄弟間嫌隙才一再擴大最終釀悲劇，警方預計今上午詢問完畢後將依家暴殺人罪嫌將游男移送台中地檢署偵辦，同時報請檢方相驗游兄遺體，釐清確切死因。

游男持木製球棍打死哥哥。記者曾健祐／翻攝
游男持木製球棍打死哥哥。記者曾健祐／翻攝

家暴

上一則

CSIS報告：逾半專家相信今年可能爆發台海危機

下一則

桃園推舊城改造 景福宮拚2年重生、拓寬人行空間

延伸閱讀

搶救低生育率 南韓提高育兒金援 0到7歲至少可領2960萬韓元

搶救低生育率 南韓提高育兒金援 0到7歲至少可領2960萬韓元
芝郊區又傳家庭槍擊 家暴夫槍殺母女4人

芝郊區又傳家庭槍擊 家暴夫槍殺母女4人
深信能改變他…中國女留學生遭多次家暴 被勒頸才報警

深信能改變他…中國女留學生遭多次家暴 被勒頸才報警
吳彥祖開轟芭比娃娃新造型 斥對亞裔刻板印象

吳彥祖開轟芭比娃娃新造型 斥對亞裔刻板印象

熱門新聞

天燈被風吹到一旁的商家，店員連忙搶救。（取自Instagram @hyon__._）

台式韓語講到一半 怪風逼出天燈業者這三個字 網：急了

2024-01-19 16:36
侯友宜敬重嘉中導師84歲賴正雄，退休後與家人定居美國，成立海外全球後援會，侯敗選，賴評論9大敗選原因。圖／賴正雄提供

侯友宜敗選 旅美導師評9大原因：這句話少了幾十萬票

2024-01-16 14:00
中華航空示意圖。圖／本報資料照片

素食餐老外吃全套、陸籍婦人僅2小菜？華航細說真相

2024-01-17 13:36
中華民國友邦吐瓦魯國將於1月26日舉行大選，吐瓦魯駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）在接受訪問時表示，有可能會在大選之後承認中華人民共和國，等於與中華民國斷交。（本報資料照片）

吐瓦魯也傳斷交危機？台外交部：持續強化合作

2024-01-20 22:18
小女孩不疾不徐的回答法國路人的問題。（取自IG @dandanmemory）

7歲女童自學能說多國語言 遊歐狂秀多聲道社牛體質

2024-01-22 14:34
大選落幕，民眾黨總統候選人柯文哲（右）選舉當「老三」。圖／聯合報系資料照片

柯文哲敗選 他批「錯失2大機會」：未來這些人很可憐

2024-01-16 14:28

超人氣

更多 >
數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看

數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看
清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力
谷歌華裔工程師陳立人曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手

谷歌華裔工程師陳立人曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手
好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了

好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了
深信能改變他…中國女留生遭多次家暴 被勒頸才報警

深信能改變他…中國女留生遭多次家暴 被勒頸才報警