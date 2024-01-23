弟怨哥啃老 持球棒廚房打到客廳...活活打死
台中游姓男子不滿大他3歲的哥哥離婚後工作不穩定，長期向家中父母索討金錢，兄弟多次為此爭執不休，昨晚又爆發口角大打出手，2人從屋內廚房打到客廳，游失控拿球棒猛揮哥哥頭，釀對方頭破重創身亡，游落網坦承配合調查，因昨晚夜不訊，警方預計今依家暴殺人罪嫌移送、報請檢方相驗。
台中第3分局調查，游男（45歲）昨晚8點多在東區天乙街住處和哥哥（48歲）爭執，游自稱不滿哥哥收入不穩定，長期向7旬的雙親開口要錢，情緒激動下竟在透天厝1樓互毆，2人一路從廚房打到客廳，桌椅也被翻倒在地，屋內一遍狼藉。
游男當時拿了1根木製球棒朝哥哥頭部猛砸，當場把他打到頭破血流，消防局獲報緊急將哥哥送醫，經急救後仍因頭部重創宣告不治。
警方趕赴現場時，包括行凶的游男、其父母均在場，游則情緒低落不發一語，但初步坦承和哥哥吵架後一時失控才動手，昨晚因夜間不訊問，警方今上午將再對游做筆錄釐清案情。
據了解，游男在印刷廠擔任員工，收入相對穩定，而游的哥哥和外籍配偶離婚後，考量照顧未成年小孩仍一起同住，游兄平時雖有開計程車，但載客頻率不高才導致收入時有時無，一遇到手頭緊時就會跟父母開口要3000、5000元。
游男曾為此告誡哥哥不應一再對家人索討，甚至責備他啃老，兄弟間嫌隙才一再擴大最終釀悲劇，警方預計今上午詢問完畢後將依家暴殺人罪嫌將游男移送台中地檢署偵辦，同時報請檢方相驗游兄遺體，釐清確切死因。
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