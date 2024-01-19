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連免治馬桶也要貪 上校收賄裝潢新家確定入獄

記者林孟潔／台北19日電
國防部政治作戰局軍眷服務處前上校工程參謀官陳其麟收受營造公司提供的馬桶、暖風機，並索討「大甲媽祖平安祈福酒」，最高法院依貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂罪判刑5年2月定讞。(示意圖／本報資料照片)
國防部政治作戰局軍眷服務處前上校工程參謀官陳其麟收受營造公司提供的馬桶、暖風機，並索討「大甲媽祖平安祈福酒」，最高法院依貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂罪判刑5年2月定讞。(示意圖／本報資料照片)

國防部政治作戰局軍眷服務處前上校工程參謀官陳其麟，利用承辦台北市政校後勤區新建工程的機會，要求承攬的營造公司提供自身新屋所需的馬桶、暖風機等衛浴設備，並索討「大甲媽祖平安祈福酒」，總價為18萬餘元，最高法院依貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂罪判刑5年2月，褫奪公權6年定讞。

陳其麟負責驗收政校後勤區新建工程，2016年7月向營造商表明家中新屋有裝潢需求，要求廠商提供Panasonic插座開關蓋板、浴室暖風機、TOTO牌馬桶、緩降便座、臉盆、水龍頭等價值12萬餘元（台幣，下同）的水電衛浴材料，他傳訊「有洗臉盆櫃嗎」、「TOTO」、「有送洗臉盆吧」、「電腦馬桶座是免痣（應為治）馬桶嗎」等語，營造商認為陳其麟是驗收官，而允諾訂購設備並安裝完成。

陳其麟於廠商面臨工程逾期扣罰爭議時，藉著代表出席協調的機會，再度要求價值4萬餘元的TOTO溫水洗淨便座、2組置衣平台、2組毛巾環、2個置物架。

另外，營造商提出仲裁聲請後，陳其麟傳送「大甲媽祖平安祈福酒」圖片，傳訊詢問「幫我看有沒有賣這組」，廠商回覆每箱4950元並稱「先看要多少，我先買」，陳還說「還先看勒，你要負責喔」、「有多少箱」、「給我2」等語；廠商最後送至陳的住處，並以交際費名目核銷9930元。

陳其麟坦承收受水電衛浴設備、媽祖祈福酒，但否認犯行，供稱他沒有收賄，他是請廠商「代購」衛浴設備及媽祖祈福酒，雙方間沒有對價關係，且代購媽祖祈福酒部分是不小心忘記付錢給營造商，並沒有索賄。

法院認為陳其麟從1997年開始擔任軍職，服役超過20年，身為公務員理當遵從國家法令，卻因貪小便宜收賄，嚴重敗壞官箴，但考量他收賄次數及金額不多，造成的損害不大，且犯後於偵查中已自動繳交犯罪所得，一審依依貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂罪判陳其麟5年10月徒刑，褫奪公權6年，二審改判5年2月，褫奪公權6年；最高法院駁回上訴，全案定讞。

國防部

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