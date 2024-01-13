我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣大選決勝 牽動美中台 3總統候選人完成投票

侯友宜帶「幸運小物」投票：全台展現民主 團結面對未來

逼全裸誦經、虐死孕妻 男「可教化」無期刑改判23年

記者林孟潔、王宏舜／台北13日電

李姓男子與妻子不睦而分居桃園、雲林，四年前他質疑妻子外遇，盛怒下要懷有身孕的妻子脫光衣物，逼誦經兩小時，並拿手機錄影、毆打、性侵，再拿打氣筒重擊妻子頭部致傷重不治，最高法院依凌虐強制性交、殺人等罪判刑23年確定。

李2020年6月11日以知悉妻子外遇為由，要求對方從雲林北上，到桃園大園租屋處談判，李質問妻子外遇對象、性行為次數，得知妻子與情郎已交往三年，怒不可遏，掌摑、痛毆妻子，不顧對方哭泣求饒，仍逼脫掉全身衣物。李拿手機全程錄影，還用妻子LINE帳號向情郎嗆「明天你準備收屍體」。

李隔日凌晨要妻子誦經兩小時，期間二度性侵，李覺得妻子仍有隱瞞，拿打氣筒痛砸她頭部至少三次，遭折磨的妻子因身軀多處受傷，最終倒臥廁所，李將她送醫時還謊稱「她自己跌倒」。妻子到醫院前已無呼吸心跳，因顱腦損傷、骨折出血和腦疝致中樞神經休克，當天下午死亡。

李否認犯行，供稱因妻子不願意與他離婚，當時兩次性行為都是妻子同意的，「我因為妻子有外遇，非常抓狂，腦袋一片空白」，隨便拿東西就往妻子頭、身體打，打幾下都不知道，「沒有想到妻子會死亡」。

檢警調查，李凌虐妻子時與外籍女子視訊，甚至炫耀妻子遭毆後頭、臉流血不止的畫面，寫下「妳大姐念了二個小時華證蓮達斯，我睡起來才能夠讓弟弟硬起來，做30分鐘沒射休息」。當時，李妻懷孕五個多月，但從外表看不出來，李表示不知道妻子懷孕，刑事局鑑定也認為李不是孩子的父親。

法院認為李因妻子外遇而情緒激動，與計畫性犯罪不一樣，但他無情地剝奪妻子生命，社會難以接受，雖然死者家屬要求判死刑，但李可教化，一、二審判李無期徒刑。因判決被最高法院撤銷、發回更審，更一審依凌虐強制性交、殺人罪減為23年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

LINE

上一則

外籍專才租稅優惠放寬 老師也適用

下一則

走私623公斤安毒 前民進黨議員顏旭懋無期定讞

延伸閱讀

拜登政府稱邊境巡邏隊遭德州政府阻止 向最高法院求助

拜登政府稱邊境巡邏隊遭德州政府阻止 向最高法院求助
台年收上億董事長外遇小孩同學的媽媽 小三還傳裸胸照片 正宮氣炸

台年收上億董事長外遇小孩同學的媽媽 小三還傳裸胸照片 正宮氣炸
韓SK會長外遇 前第一千金妻求償16.7億現金

韓SK會長外遇 前第一千金妻求償16.7億現金
財經簡訊

財經簡訊

熱門新聞

10日的聯合報、中國時報、自由時報都刊登署名蕭萬長的頭版全版廣告，底圖是用捺指印的方式呈現中華民國國旗。(記者楊德宜／攝影)

「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告

2024-01-09 19:15
示意圖。(路透)

以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」

2024-01-09 02:33
作品封面展現出主題與角色特質。（圖／天使映畫提供）

台灣總統大選 成人片也來蹭熱度 「藍白合」變鹹濕版

2024-01-09 02:21
華爾街日報報導，台灣總統大選受到中美兩國政府密切關注，有可能改變這兩大國關係的未來發展。（歐新社）

華爾街日報：台灣大選變數之大 牽動全球神經

2024-01-12 10:22
吳欣盈大方回答所有問題。（薩泰爾提供）

吳欣盈現身「賀瓏夜夜秀」 選副手有自信 聽到這句話當場傻眼走人

2024-01-07 17:54
陳女藏放錄音筆在先生的公事包內竊聽，意外發現先生與診所護理師交往。示意圖。（取材自pexels／Loc Dang）

醫師娘「1方法」發現先生偷情 台法官認具證據能力判賠

2024-01-08 20:53

超人氣

更多 >
牛排館的薯泥比你家的好吃 因為猛加這2種東西

牛排館的薯泥比你家的好吃 因為猛加這2種東西
Costco深圳店12日開業 愛馬仕包開賣16分鐘後秒殺光

Costco深圳店12日開業 愛馬仕包開賣16分鐘後秒殺光
市府急發緊急預警 勁風暴雨加閃電 今晚再襲紐約市

市府急發緊急預警 勁風暴雨加閃電 今晚再襲紐約市
小王祖賢遊歐曝「親密照」 男友人身分竟是超紅星二代

小王祖賢遊歐曝「親密照」 男友人身分竟是超紅星二代
4因素影響你今年領多少社安金

4因素影響你今年領多少社安金