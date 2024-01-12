台年收上億董事長外遇小孩同學的媽媽 小三還傳裸胸照片 正宮氣炸

一名年收數億元公司的董事長和小孩同班同學的母親發生婚外情，小三還發送裸露胸部的照片，董娘向小三提告求償80萬元。示意圖。（取材自pixabay）

台灣一名年收數億元（台幣，下同）公司的董事長和小孩同班同學的母親發生婚外情，雙方傳訊「我們不就是外遇跟偷情嗎」、「昨晚真的好爽」等語，小三還發送裸露胸部的照片，董娘氣炸向小三提告求償80萬元，台北地方法院判小三應賠償60萬元，可上訴。

董娘提告主張，她和丈夫結婚多年也育有數名子女，小三是她小孩國小同班同學的家長，雙方因為參加學校活動而認識、交往，已超出一般朋友往來，認為小三破壞她家庭及婚姻的完整性，請求小三賠償80萬元。

小三反駁，她和男方只是普通朋友，對話內容僅聊天、開玩笑，兩人從未逾越份際，若法院認定她和男方交往，那也是對方追求的，應由男方負全部賠償責任，且男方已經和妻子和解，願意負擔全部家庭生活費、子女扶養費，金額也已超出求償金額，請求法院駁回訴訟。

法院認為，董事長和小三對話包括「我們不就是外遇跟偷情嗎」、「我們現在是什麼狀態，戀人」，還傳送情侶親密依偎或接吻貼圖，小三也傳送裸露胸部的照片，顯見兩人男女感情親密，超出通常朋友的互動。

台北地院指出，兩人對話還有「昨晚真的好爽，有個角度很難用言語說，禮拜五用做的告訴你」、「你昨天怎麼沒告訴我」，討論性愛細節，沒有任何揶揄玩笑的用字遣詞，故不採信小三的說詞，審酌雙方學經歷、資力、侵權行為等一切情狀，判小三應賠償董娘60萬元。