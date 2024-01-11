2台男相約一起露鳥 大街脫褲放飛漫步20分鐘下場曝光

江男、李男相約一起脫褲露出生殖器，光天化日下在大街漫步20幾分鐘。示意圖。（圖／123RF）

台中江姓、李姓男子相約一起在大街上露鳥，光天化日下脫褲露出生殖器，還街頭巷尾漫步20分鐘，有民眾目擊嚇壞報案，兩人落網才赴警局做完筆錄，晚上又一起潛入社區停車場企圖行竊，被保全發現還謊稱是調查局人員，法院依公然猥褻、竊盜未遂各判2人拘役30日、3月，可上訴。

檢警調查，江男、李男2023年3月31日下午4時多，相約一起在大街上同時脫下褲子到腳邊，並當場裸露出各自的生殖器，還大搖大擺在馬路上漫步20分鐘，有民眾目睹兩名男子當街露鳥嚇到報案，警方調閱監視器鎖定身分。

未料江、李當晚9時多又潛入某社區地下停車場內隨機尋找下手目標，打開一輛未上鎖的小客車開門進入搜刮，但因車內並無任何財物而無所獲，後來經社區警衛察覺異狀報案才曝光。

台中地院審理時，江、李就大街露鳥及入侵社區行竊等均坦承不諱，但表示當時開車門進入想看有什麼東西可以拿，後來看到保全過來就下車了，並自稱是調查局人員，但沒有拿取任何財物，另有路口、社區監視器畫面等可佐。

法院審酌，江、李不思尊重他人感受，在道路上恣意裸露生殖器，破壞社會秩序，還在當天被抓到妨害風化部分才剛由警方做完筆錄後，晚上又入侵社區停車場企圖偷東西，侵害他人居住安寧，也對財產法益造成危險。

法院考量，江男無前科，李則有酒駕紀錄等，但2人犯後均坦承，依公然猥褻、加重竊盜未遂等，均各判拘役30日、有期徒刑3月，均得易科罰金。