嗆長官「汰除我啊！」 小兵犯軍法重罪

陸軍示意圖，與本案無關。(示意圖／ingimage)

時任陸軍第十軍團第586旅黃姓保養兵，因細故和陳姓副排長衝突，當眾對陳咆哮「直接汰除我啊」還恐嚇「外面遇到一定打你」等語，因黃犯陸海空軍刑法一年以上重罪，法院考量他犯後坦承、一時衝動等，減刑後依對於長官施恐嚇罪判七月，緩刑兩年，可上訴，黃事發兩周就退伍。

檢方查，黃男2022年11月21日早上8點多在營區內二級保養廠內，因不滿陳姓副排長就朝他咆哮「直接汰除我啊」，黃還繼續朝陳逼近，並雙手握拳作勢要毆打他，又當場恫嚇「不要在外面被我遇到，我一定敲（打）你」等語恐嚇，最後經同袍將黃帶離衝突才結束。

台中地院查，黃男2021年9月28日入伍，並於2022年12月7日退伍，行為時為現役軍人，應適用陸海空軍刑法，審理時黃坦承不諱，並和陳姓排長、現場目擊官兵證詞相符，另有陸軍第十軍團指揮部法紀調查結案等可佐。

法院認為，黃男對陳姓副排長恐嚇手段並非強烈，也未將其所言惡害通知付諸實踐，黃年 紀輕，一時情緒激動，犯後已經坦承等，認為若處以陸海空軍刑法第49條第1項最輕法定本刑1年以上，有情輕法重客觀上足以引起同情，認為他情狀可憫恕，依同法第51條減刑。

法院考量，黃因細故對長官恐嚇，危害軍紀、損及部隊團結，更減損長官領導威信，犯後又沒在調解日到場，態度難認良好，衡量他年僅21歲，犯罪手段非劇烈、情節不重大。

審理後，依陸海空軍刑法第49條第1項之對於長官施恐嚇罪，判黃有期徒刑7月，緩刑2年，應提供180小時勞務，並命他支付陳5000元賠償。