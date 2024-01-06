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她面試「拒留長髮」不錄取 摩鐵遭控容貌歧視挨罰30萬

記者林孟潔／台北6日電

王姓女子前年到桃園市某汽車旅館應徵，因不願意配合公司形象留長髮，未通過面試不錄取，桃園市政府依違反就業服務法開罰汽車旅館30萬元(台幣，約9675美元)，汽車旅館提行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判決敗訴。

2022年3月，王女到汽車旅館面試應徵夜班櫃檯，被問及是否願意配合留長髮，她婉拒未通過面試，憤而向桃園市府勞動局申訴涉及容貌歧視。桃園就業歧視評議委員會認定，汽車旅館違反就業服務法規定，裁罰30萬元並公布名稱及負責人姓名。

汽車旅館提行政訴訟，主張當天王女詢問是否穿制服，主管回覆需要，同時問王女是否欲留長髮，並介紹工作職位的服儀形象，沒有歧視意味，王女隨即拒絕，但主管並沒有不禮貌。

汽車旅館指出，實際上不錄取王女的原因，是對方態度不佳、面試中多次口吻強硬不禮貌，與職務需談吐和善親切不符，非不願意留長髮才不錄取。

桃園市府指出，依據汽車旅館提供王女人事資料，上頭以鉛筆註記「短髮中不配合」，訪談紀錄也稱未錄取的原因是「申訴人不願意配合公司形象留長髮」，確實違反就業服務法。

法院認為，當天面試人員向王女表示，「我們公司要求女生外型一致性，女生要留長髮，妳對留長頭髮工作有意願嗎？」、「如果不願意的話，那就不用浪費彼此時間」；王女回覆，「這點我可能要再考慮一下，女生短髮不能代表條件和工作能力不足」。

北高行指出，面試人員稱王女初試未通過，是因無法配合留長髮，根據汽車旅館夜班櫃檯人員照片，有六人是長髮、一人是短髮，但短髮者願意留長，足認王女因容貌被不錄取，違反就業服務法所禁止的容貌歧視。

就業 歧視

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