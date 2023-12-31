2歲童失足跌落露營場魚池 父為救子雙雙溺斃

苗栗縣卓蘭鎮一處農場31日傳出父子溺水意外，消防人員趕到現場救援。（圖：苗栗縣消防局提供）

苗栗縣卓蘭鎮小森時光農場違法經營露營場，昨天發生父子遊客在釣魚 池溺水不幸事件，30歲謝姓男子和2歲兒子上午8點左右在釣魚池落水失蹤後，下午相繼被救援人員尋獲，但是都已無生命徵象，送醫搶救後仍宣告不治。意外現場沒有警告標語，也沒有救生設備，檢警今天將相驗，釐清意外責任。

警方初步調查，謝姓父子一家3口和親友前天從彰化到卓蘭農場露營遊玩，昨天上午約8點父子倆一起到區內的親子 釣魚池，男子準備釣具時，距他身邊約1公尺處的男童拿撈魚網往水池要撈魚，不料掉落池內，謝男見狀下水救兒子，但是一直沒能將兒子救起，雙雙溺水。

發生意外的魚池約120坪大，水深約3公尺，位於園區邊坡下，距離露營及住宿區有段距離，步行約需3分鐘，父子發生意外後，家人一直遍尋不著，中午與農場露營區人員調閱監視畫面，驚見父子溺水過程，趕緊通報消防局派員搶救。

救援人員進行水上搜索並下潛搜救，下午1點多先將謝姓男子打撈上岸，下午2點多男童也被尋獲，但兩人被救起時都無生命徵象，送往東勢農民醫院搶救仍宣告不治，家屬傷痛不已，昨天已將父子遺體運回彰化。

農場占地約3.5公頃，區內有多項遊樂設施及住宿空間，但未向縣府申請輔導露營區合法化，現場水池有「活泉台灣鯛親子釣魚樂」的廣告布幕，但未見警告標語和救生衣等設施，業者也沒申辦投保遊客意外險，溺水案涉及的相關責任待檢警調查。