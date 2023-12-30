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油輪變毒輪 走私大麻1380公斤 台史最大宗

記者古和純／高雄30日電
橋頭地檢署破獲史上最大宗大麻走私案，查獲1380公斤毒品，市價35億元，並攔截蒙古籍運毒油輪母船。（記者古和純／翻攝）
橋頭地檢署破獲史上最大宗大麻走私案，查獲1380公斤毒品，市價35億元，並攔截蒙古籍運毒油輪母船。（記者古和純／翻攝）

橋頭地檢署近日指揮海巡署查緝運毒案，起獲台灣海巡史上最大宗大麻走私案，查獲管筏載運大麻221公斤、海漂大麻1159公斤，總計查獲1380公斤毒品，市價35億台幣（1.14億美元），並於興達港外海攔截蒙古籍運毒油輪母船，逮捕黃姓等十名毒販，檢察官依運輸毒品等罪聲押禁見獲准。

這起緝毒案，專案小組集結澎湖、台南、高雄大批海巡署偵防分署與艦隊分署，以及警政署北中南等單位跨單位合作，歷經三個月縝密蒐證，掌握黃姓毒販的船筏動態後，12月9日由檢察官楊翊妘指揮，在海上突擊查緝。

本月10日凌晨，海巡隊先在高雄西北方外海登檢台南市籍一艘管筏，當場查獲四大袋大麻毒品221.7公斤，隔日在管筏接駁海域，再次發現漂流無人救生艇，拖繩上載有20袋相同包裝的大麻載浮載沉，清點後總重達1159.3公斤。

專案小組再掌握蒙古籍油輪為本次運毒母船，據了解，蒙古籍船好登記、難管制，成為販毒集團走私工具，檢方特別派巡防艇前往登檢攔截，成功破獲這起利用母船運毒，再由小船接駁搶灘的犯罪模式。

國際法規定，商船所有人須登記船籍，不少船東付登記費後，就能把船籍登記為任何國家，而船籍不見得與船東國籍相同，這類的「權宜船旗」成為航運業慣例；船東若想降低成本，有些會把船登記在沒海岸或港口的蒙古，登記費相對便宜，船隻規範又寬鬆，當年跨國大毒梟林孝道的海上走私艦隊，船籍就是登記在蒙古。

檢方指出，這起大麻走私案的查獲毒品數量，是我國史上最大宗，若捲成大麻菸，可供280萬人次吸食，數量相當驚人，檢方將追本斷源，追查毒品幕後集團。

大麻 毒品

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