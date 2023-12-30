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轟動全美的「弒母謀殺案」女兒被關8年獲釋 第1件事想見泰勒絲

告白男同學遭拒 男憤砍13刀致死判無期

記者曾健祐／台中30日電

黃姓男子向施姓男同學告白遭拒，憤而砍殺13刀致死，台中地院昨依殺人罪判黃無期徒刑，符合檢方求刑基準，檢方坦言「比過去花十倍努力蒞庭」；法界分析，本案是國民法官審理殺人案件中，判刑最重者，除國民法官外，至少一名職業法官投票判無期。可說是同時說服職業與素人法官的指標性判決。

東海大學法律系畢業的黃男（22歲），去年10月20日闖入施男住處揮砍13刀釀死，成為全台首件國民法官案。施男父母、姊姊昨天聽判後激動落淚，對於公訴檢察官成功說服合議庭判無期，感到不可置信。

全案經漫長一年審理，檢辯攻防激烈，雙方就預斷、是否送鑑定爭論不休，辯方曾聲請刪減檢方起訴書、聲請法官迴避但均被駁回。

施父沈痛說，「失去愛子的創傷與日俱增」，目睹兒子住處滿屋是血，不敢想像是在多麼不甘下失去生命，施的母親、姊姊也痛斥凶手一命還一命，要對方用一輩子贖罪。

檢方論罪時以黃男是「得不到，就殺掉」，犯後清洗凶刀種種掩飾行為，求處無期徒刑；黃男在法庭上保持緘默，辯護人以黃男有自閉症、憂鬱疾患，主張是犯過失致死罪。

台中地院審酌，黃男因情感糾葛，縝密計畫行凶，造成他人家庭天人永隔遺憾，兼衡品行、家庭功能薄弱，及精神鑑定結果，不予減刑。

辯護人李宣毅說，把無前科的人丟進監獄，難以預防悲劇，會提上訴。

檢察官張凱傑、陳隆翔及黃芝瑋團隊說，對黃男求刑前確實掙扎，判決結果讓被害家屬受寬慰，彰顯檢察官價值。

投票 監獄

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