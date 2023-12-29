涉教唆割喉 女學生：又沒有錯 在「擊敗」什麼

引起這件校園喋血殺人事件的女學生於案發後被網友們肉搜，動手的男學生社群帳號也被曝光。（取自網路）

新北市某國中三年級15歲楊姓男學生25日中午遭同校郭姓學生持彈簧刀刺傷頸部、胸部，送醫急救2天後仍傷重不治。涉教唆的林姓女學生事後遭責付，竟在IG更新動態表示，「我又沒有教唆人家，又沒有錯，到底是在擊敗什麼」。貼文引發網友怒回「錯的是你老爸當初就不該生你」。

案發後郭生裁定收容、林女責付家長管束。楊生家屬27日在相驗後與老師商談近7小時，決定向司法機關提出重判郭生的訴求。而引起這件校園喋血殺人事件的林女於案發後則被網友們肉搜，引起女學生不滿遭私刑正義，留言回嗆。

「為什麼一堆人一直追蹤，不要用你們自以為是的正義去網暴別人。」林女社群資料不斷被網友們肉搜，她於案發後在網路上留言，強調「我又沒有教唆人家，又沒有錯，到底是在擊敗什麼。」

網友對於林女涉教唆殺人還語出狂妄，留言表示「抓出來斃了吧」、「教唆有罪喔，別以為可以逃掉」、「先死刑好了，保證嚇到漏尿」、「這就是台灣司法，放任加害者叫囂」、「錯的是你老爸當初就不該生你」。

據了解，檢警相驗時發現死者楊生總共被刺10刀，分布在頸部、左胸、右下背，其中正面含頸動脈、左胸計6刀，右下背靠近腎臟計4刀，幾乎刀刀都是致命傷，當場失去呼吸心跳。經送醫搶救並裝上葉克膜緊急手術後恢復心跳，但在加護病房搶救近32小時後仍不治身亡。自稱楊生阿姨在Dcard發文怒控：「這個教唆的最可惡。」、「老師透露行凶和教唆的男女學生是校內頭痛分子，未成年犯案沒有前科註記，真的超不公平。」