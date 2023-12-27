烏龍爆料蔣孝嚴「滾床單」被訴 周玉蔻不認誹謗

媒體人周玉蔻。（本報資料照片）

媒體人周玉蔻、蔡玉真2022年烏龍爆料前中華民國 小姐張淑娟和台北市長蔣萬安的父親蔣孝嚴「滾床單」被訴，台北地院昨傳喚周、蔡出庭，周仍不認罪，聲請傳喚台北市「玖尹」餐廳經理Debbei戴芝蕙作證；法官准許，訂明年2月27日開庭，由檢察官、周玉蔻各詰問戴女30分鐘，蔡玉真也表示要詰問戴女15分鐘。

周玉蔻聲請傳喚戴芝蕙，是她自始認定有關張淑娟緋聞 訊息，是在某一「消息來源餐會」中聽聞，因有消息來源、無真實惡意，所以做無罪答辯。

據了解，周玉蔻認知的餐會時間是2021年4月18日中午，地點在台北市伊通街的「玖尹」新派中式餐酒館。

餐會由薇閣中學董事長李傳洪召集，戴芝蕙是陪客，座上賓有筆名「司馬文武」的國防安全研究院諮詢委員江春男、新光集團保安長馬振華夫妻、新新聞前黃姓記者、台灣大學許姓教授夫妻、李傳洪的王姓與蔡姓特助、王姓攝影師，及名嘴蔡玉真；周玉蔻曾遞狀想傳喚江春男，昨天捨棄。

蔡玉真律師洪曼馨說，蔡疏於查證，對張淑娟受傷害感到後悔，也因案退出媒體圈；蔡不敢奢求原諒，但希望透過認錯不再讓輿論造成二次傷害，盼還有彌補機會，希望可移付調解。

張淑娟庭後表示，周玉蔻做媒體快50年，睜著眼睛說瞎話；第四權與媒體人可以誹謗別人、用舌頭殺人還可以賺錢，她的每一分錢都是自己打工賺來請律師的，「為什麼周玉蔻可以這麼多年霸凌這麼多人？」

張淑娟去年9月26日不滿周、蔡在民視「辣新聞」節目及臉書 發文，指她是蔣孝嚴的「緋聞案女主角」，對二人提告。

檢方調查時，周、蔡稱2021年4月18日在某餐廳吃飯，聽到曾擔任晶華酒店VIP訂房主管的戴芝華提過此事，但戴女作證稱不曾替張淑娟訂房。

檢方認定周、蔡擅自發表不實言論，且任意散布張淑娟姓名、婚姻、照片，以「擠牙膏」方式特定張淑娟身分，炒熱議題博取社會關注，依加重誹謗、個資法起訴，法院審查庭中周玉蔻不認罪，移一般庭審判。