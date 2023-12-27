我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

回顧2023／南加華人圈的「酸甜苦辣鹹」是…

李善均輕生 歐美媒體頭版報導「奧斯卡獎男星離世」

烏龍爆料蔣孝嚴「滾床單」被訴 周玉蔻不認誹謗

記者王聖藜／台北27日電
媒體人周玉蔻。（本報資料照片）
媒體人周玉蔻。（本報資料照片）

媒體人周玉蔻、蔡玉真2022年烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟和台北市長蔣萬安的父親蔣孝嚴「滾床單」被訴，台北地院昨傳喚周、蔡出庭，周仍不認罪，聲請傳喚台北市「玖尹」餐廳經理Debbei戴芝蕙作證；法官准許，訂明年2月27日開庭，由檢察官、周玉蔻各詰問戴女30分鐘，蔡玉真也表示要詰問戴女15分鐘。

周玉蔻聲請傳喚戴芝蕙，是她自始認定有關張淑娟緋聞訊息，是在某一「消息來源餐會」中聽聞，因有消息來源、無真實惡意，所以做無罪答辯。

據了解，周玉蔻認知的餐會時間是2021年4月18日中午，地點在台北市伊通街的「玖尹」新派中式餐酒館。

餐會由薇閣中學董事長李傳洪召集，戴芝蕙是陪客，座上賓有筆名「司馬文武」的國防安全研究院諮詢委員江春男、新光集團保安長馬振華夫妻、新新聞前黃姓記者、台灣大學許姓教授夫妻、李傳洪的王姓與蔡姓特助、王姓攝影師，及名嘴蔡玉真；周玉蔻曾遞狀想傳喚江春男，昨天捨棄。

蔡玉真律師洪曼馨說，蔡疏於查證，對張淑娟受傷害感到後悔，也因案退出媒體圈；蔡不敢奢求原諒，但希望透過認錯不再讓輿論造成二次傷害，盼還有彌補機會，希望可移付調解。

張淑娟庭後表示，周玉蔻做媒體快50年，睜著眼睛說瞎話；第四權與媒體人可以誹謗別人、用舌頭殺人還可以賺錢，她的每一分錢都是自己打工賺來請律師的，「為什麼周玉蔻可以這麼多年霸凌這麼多人？」

張淑娟去年9月26日不滿周、蔡在民視「辣新聞」節目及臉書發文，指她是蔣孝嚴的「緋聞案女主角」，對二人提告。

檢方調查時，周、蔡稱2021年4月18日在某餐廳吃飯，聽到曾擔任晶華酒店VIP訂房主管的戴芝華提過此事，但戴女作證稱不曾替張淑娟訂房。

檢方認定周、蔡擅自發表不實言論，且任意散布張淑娟姓名、婚姻、照片，以「擠牙膏」方式特定張淑娟身分，炒熱議題博取社會關注，依加重誹謗、個資法起訴，法院審查庭中周玉蔻不認罪，移一般庭審判。

緋聞 中華民國 臉書

上一則

洩個資給藥頭還想販毒 基隆巡佐遭訴

下一則

萊豬食安把關 國民黨批蕭美琴對美退讓

延伸閱讀

年僅36歲 中國知名媒體人驚傳病逝 最後PO文「我發燒了…」

年僅36歲 中國知名媒體人驚傳病逝 最後PO文「我發燒了…」
爆料張杰買豪宅跳單 中介公司遭註銷 胡海泉再凍結115萬股權

爆料張杰買豪宅跳單 中介公司遭註銷 胡海泉再凍結115萬股權
誹謗喬州選務官 朱利安尼判賠1.48億元

誹謗喬州選務官 朱利安尼判賠1.48億元
誹謗喬治亞州選務人員 朱利安尼須賠1.48億元

誹謗喬治亞州選務人員 朱利安尼須賠1.48億元

熱門新聞

民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建議題持續延燒，前立委郭正亮透露，綠營內部擔心影響立委選舉選情。聯合報系資料照／記者游明煌攝影

藍綠民調拉平…「這問題」不解決 他預言綠恐「1屍15命」

2023-12-20 14:18
示意圖。記者曾原信／攝影

「得青年得天下」台首投族不滿2高1低 6成「一定會投票」

2023-12-25 15:04
中經院區域發展研究中心主任劉大年。本報資料照片

中國中止部分石化業關稅優惠 接下來會怎樣？學者這樣分析

2023-12-21 15:47
美麗島電子報26日公布最新民調，賴蕭配支持度為38.9%，侯康配以29.4%居次，雙方差距9.5個百分點，是近期民調差距最大的一次，柯盈配支持度為17.2%，持續墊底。（圖／美麗島電子報提供）

美麗島民調／賴蕭配拉大差距 領先侯康配9.5個百分點

2023-12-25 21:09
美麗島民調12月份國政民調指出，柯文哲仍扮關鍵少數，左右賴清德或侯友宜領先地位。（本報系資料照）

台灣大選最新民調／柯文哲扮關鍵少數 左右賴、侯領先地位

2023-12-22 22:16
第16任總統副總統選舉第一場電視政見發表會 ，民眾黨總統候選人柯文哲(左起)、民進黨總統候選人賴清德、國民黨總統候選人侯友宜。圖／中選會提供

台首場總統政見會表現 「這2人最讓人意外」

2023-12-20 12:39

超人氣

更多 >
這個工作年薪逾14萬 卻最多人想離職

這個工作年薪逾14萬 卻最多人想離職
捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲

捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲
成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免

成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免
這五道菜 美食評論員上餐館不會點

這五道菜 美食評論員上餐館不會點
華人區女高中生被撞飛 肇事者留中國號碼後消失？

華人區女高中生被撞飛 肇事者留中國號碼後消失？