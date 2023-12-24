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台東小六生霸凌同學 不滿老師調查、持椅砸師致腦震盪

記者尤聰光／台東24日電
台東傳出有學校小六學生疑不滿老師調查霸凌情事，情緒失控竟持椅砸老師，造成老師頭部受傷憤而到派出所做筆錄備案。縣府教育處表示，校方已於事發後依規定進行校安通報。(記者尤聰光／攝影)
台東傳出有學校小六學生疑不滿老師調查霸凌情事，情緒失控竟持椅砸老師，造成老師頭部受傷憤而到派出所做筆錄備案。縣府教育處表示，校方已於事發後依規定進行校安通報。(記者尤聰光／攝影)

台東傳出有學校小六學生疑不滿老師調查霸凌情事，情緒失控竟持椅砸老師，造成老師頭部受傷憤而到派出所做筆錄備案。縣府教育處表示，校方已於事發後依規定進行校安通報，並啟動三級個案輔導機制，並請校方做必要的程序後處。

教育處長蔡美瑤說，接獲通第一時間已先關心老師，畢竟老師面對這突如其來的事情，身心理勢必有一定的驚嚇和傷害，再來就是關心學生狀態，給予學生適當的輔導，另外啟動三級個案輔導機制，請校方做必要程序後處，好讓老師及學生都能受到照顧。

校方則指出，事件發生後眾說紛紜，站學校立場首先以安撫學生及老師情緒為主，隨即依循校安通報，再進一步釐清整個事件原由，會盡快最短時間內妥處，也請外界勿過度渲染。

22日下午某學校一名小二班導師調查高年級霸凌低年級情事時，一名小六男同學不滿遭指控直指是他所為，情緒一時失控，拿起椅子砸下老師，造成老師頭部受傷就醫。

現場不少學生見到這一幕，嚇得趕緊通知其他老師後才制止下來，被砸老師隨後送往衛生所治療，但因有腦震盪情形，再轉送市區大醫院診斷，老師不甘無辜被打，憤而到派出所製作筆錄備案。

不過，有學生家長私下表示，該名施暴學生身材高大，在校經常霸凌欺負低年級同學，其他孩子們敢怒不敢言，該生也曾被列管輔導，但行為似乎未獲改善，這次更打傷老師，實在太超過了，該生家長要負很大責任。

另也有家長說，該小六生的家長平時就放任不管其行為，之前霸凌事件，當下受害家長為保護加害孩子的身心發展，選擇原諒，學校也努力啟動社福機構協助家訪輔導，希望幫助家長能努力一起改善，但加害家長都冷處理。

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