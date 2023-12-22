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「24小時噪音穿腦」 音樂老師吵鄰 判賠12人330萬

記者曾健祐／台中22日電
台中地院判音樂老師擾鄰要賠錢。(本報資料照片)
台中地院判音樂老師擾鄰要賠錢。(本報資料照片)

台中柯姓音樂老師在社區大樓住家開音樂工作室，大聲放音樂、演奏，住戶不堪其擾，崩潰向管委會、警方求助，柯男都不理，12名住戶聯合提告求償撫慰金每人30萬元(台幣，下同，約9612美元)法院審酌，柯半夜、凌晨製造噪音，有住戶因此重鬱求診，還有人直言「24小時噪音穿腦」，考量他侵害住戶2年多屢勸不聽，判應給付12人330萬元，可上訴。

12名住戶主張，柯男2021年4月至今年5月28日，在13樓屋內製造噪音，不定時放音樂、廣播、影片或彈奏樂器，影響生活安寧已超越「一般人社會生活所能容忍」客觀標準，每人各向他求償30萬元。

柯男抗辯稱，他是音樂老師會在家演奏樂器、從事網路教學，住戶的錄影都是自行側錄，未會同環保局做噪音檢測，且住戶以手機錄音，分貝計還是便宜貨，並非專業設備，主張駁回。

台中地院查，社區管委會2021年有6次會議提到，住戶柯男日、夜間持續製造噪音，嚴重影響睡眠品質造成精神耗弱，請求管委會處理或提出惡鄰條款，還給社區平靜生活，有住戶稱「24小時噪音穿腦」、「長期故意噪音振動」。

管委會曾到柯男門前貼通知單，但柯男不改善，多次報警也沒用，管委會也依公寓大廈管理條例請柯勿於日、夜間製造噪音。警方也曾到場訪查聽見清楚音樂聲，但經敲門都不理，音樂持續沒降低，依違反社會秩序維護法對柯男處罰鍰3000元。

隔壁住戶說，柯男24小時發出噪音，有音樂、伴奏，及鼓聲、BASS聲，只要在家都聽得到，聽到聲音就會煩躁，只想快點搬家，而根據住戶手機錄音顯示分貝，也介於40至50幾不等。

法院認為，噪音會讓聽者神經緊張、失眠或夢中驚醒，有住戶因此重鬱去看精神科，審酌柯男侵害住戶長達2年，大部分在夜間、凌晨，且屢經報警、溝通勸導都不改善。

法院審酌12名住戶職業、收入及被害程度等，判柯男應給付其中10人各30萬元，另2人22萬5000元、7萬5000元，共330萬元。

檢測 失眠

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