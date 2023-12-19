男拍裙底「分類賣」 5年千女受害 包括未成年學生

檢警調查，廖男涉嫌長期偷拍，鎖定外型出眾上班族、未成年學生，利用運動攝影機偷拍裙底，分類後放上社群販售。(本報資料照片)

35歲廖姓男子涉嫌長期偷拍，鎖定外型出眾上班族、未成年學生，利用運動攝影機偷拍裙底，分類後放上社群販售；高雄檢警接獲檢舉北上搜索拘提廖，從查扣硬碟估算5年來有上千名女性受害，幾乎都在北部，廖至少獲利382萬元。檢方訊後依販賣未經他人同意竊錄之性影像等罪嫌，向法院聲押廖男獲准。

檢警調查，廖男無業，住在台北市士林區，2018年起陸續犯案，集中在大台北，他利用手持運動攝影機鎖定穿著短裙女子偷拍，被害女子從上班族到未成年高中、國中生都有。

廖男竊錄後再將畫面依身分、地點等資料「分類」，放上自創的Telegram社群販售，每段影片400元至千元不等，另邀同好加入會員，會員等級不同，可觀賞影像也不同，且為了吸引特殊癖好顧客上門，每段影片還會先拍下被害人「正面照」供驗證。

一名高雄網友加入社群發現許多販售影像為未成年少女，截圖向檢警報案，高雄地檢署指揮高雄市刑大科偵隊，查出廖男身分後北上搜索拘提，查扣電腦二組、手機二支、Gopro攝影機二台、隨身硬碟四台。

檢警發現廖男作案至少5年，硬碟累積數千段影像及照片，根據資料夾推算受害女子至少千人，另依帳戶匯款紀錄，廖至少獲利382萬餘元，實際被害人數、得手金額恐怕更多。

檢方認為廖男長時間竊錄、販賣竊錄他人性影像，被害人數眾多，危害社會治安及被害人隱私安全甚巨，有滅證等羈押原因，向高雄地方法院聲請羈押獲准。