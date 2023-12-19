我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

辦護照重回疫前 最快6周取件 急件2~3周搞定

風暴強襲東岸 多地暴洪至少4死 70萬人無電可用

男拍裙底「分類賣」 5年千女受害 包括未成年學生

記者張議晨／高雄19日電
檢警調查，廖男涉嫌長期偷拍，鎖定外型出眾上班族、未成年學生，利用運動攝影機偷拍裙底，分類後放上社群販售。(本報資料照片)
檢警調查，廖男涉嫌長期偷拍，鎖定外型出眾上班族、未成年學生，利用運動攝影機偷拍裙底，分類後放上社群販售。(本報資料照片)

35歲廖姓男子涉嫌長期偷拍，鎖定外型出眾上班族、未成年學生，利用運動攝影機偷拍裙底，分類後放上社群販售；高雄檢警接獲檢舉北上搜索拘提廖，從查扣硬碟估算5年來有上千名女性受害，幾乎都在北部，廖至少獲利382萬元。檢方訊後依販賣未經他人同意竊錄之性影像等罪嫌，向法院聲押廖男獲准。

檢警調查，廖男無業，住在台北市士林區，2018年起陸續犯案，集中在大台北，他利用手持運動攝影機鎖定穿著短裙女子偷拍，被害女子從上班族到未成年高中、國中生都有。

廖男竊錄後再將畫面依身分、地點等資料「分類」，放上自創的Telegram社群販售，每段影片400元至千元不等，另邀同好加入會員，會員等級不同，可觀賞影像也不同，且為了吸引特殊癖好顧客上門，每段影片還會先拍下被害人「正面照」供驗證。

一名高雄網友加入社群發現許多販售影像為未成年少女，截圖向檢警報案，高雄地檢署指揮高雄市刑大科偵隊，查出廖男身分後北上搜索拘提，查扣電腦二組、手機二支、Gopro攝影機二台、隨身硬碟四台。

檢警發現廖男作案至少5年，硬碟累積數千段影像及照片，根據資料夾推算受害女子至少千人，另依帳戶匯款紀錄，廖至少獲利382萬餘元，實際被害人數、得手金額恐怕更多。

檢方認為廖男長時間竊錄、販賣竊錄他人性影像，被害人數眾多，危害社會治安及被害人隱私安全甚巨，有滅證等羈押原因，向高雄地方法院聲請羈押獲准。

上一則

租民宿裝公安辦公室 詐團AI變臉騙上億 32人被起訴

下一則

Dcard會員800萬 匿名機制吸引年輕人

延伸閱讀

周海媚病歷怎外流？醫院職工為炫耀偷拍上網 全網憤怒揪內鬼

周海媚病歷怎外流？醫院職工為炫耀偷拍上網 全網憤怒揪內鬼
聖誕派對太催情？17%上班族認「偷吃同事」 35%險出軌

聖誕派對太催情？17%上班族認「偷吃同事」 35%險出軌
手機黏機上洗手間馬桶上偷拍被發現 北卡少女怒告美航、空服員

手機黏機上洗手間馬桶上偷拍被發現 北卡少女怒告美航、空服員
少女搭機上廁所遭空服員偷拍 怒告美航

少女搭機上廁所遭空服員偷拍 怒告美航

熱門新聞

聯合報系資料照／記者許正宏攝影

台灣跟想像不一樣…他長住兩月看到10現象「態度變了」

2023-12-12 15:35
台中海線摩天輪車箱上有一對男女打野炮，影片在網路轉傳，警方今天說，有通知女子到案。(記者游振昇／攝影)

台中「愛情摩天輪」高空打野炮 女主角曾在高美濕地露點

2023-12-13 00:43
東北角海岸知名的象鼻岩驚傳斷裂，圖為斷掉前一周前所攝。（本報資料照片）

北台灣名景點「象鼻岩」斷裂 曾被預估「至少上千年才會斷」

2023-12-16 20:42
民眾黨副總統參選人吳欣盈（中）晚上應政大學生會邀請，出席「政治進入大學 2.0 青年與副總統候選人座談」。(記者黃義書／攝影 )

吳欣盈問政大學生 台海戰爭願意上戰場？

2023-12-15 09:44
台中市一名人妻指控遭陳姓男子灌醉後，帶到汽車旅館性侵，台中地院認證據不足，判陳無罪。示意圖／ingimage

人妻摩鐵全裸控夜店酒友性侵...老公做一事有疑判無罪

2023-12-17 13:42
星宇航空一趟航班因違反美國法規，受美國國土安全部海關暨邊境保護局罰款6696美元。圖為星宇航空示意圖。（中央社）

星宇航空未確認旅客證件導致遣返 遭美裁罰

2023-12-15 09:11

超人氣

更多 >
數學題「吃6顆水餃…」 小學生無厘頭作答讓網友笑翻

數學題「吃6顆水餃…」 小學生無厘頭作答讓網友笑翻
受歡迎的好市多冷凍餐終補貨 「老板」餃子供不應求

受歡迎的好市多冷凍餐終補貨 「老板」餃子供不應求
怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生

怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生
南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為

南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為
賣房展開三年135國遊輪行 她卻被告知取消了

賣房展開三年135國遊輪行 她卻被告知取消了