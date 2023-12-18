我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國「走線人」荒漠拘留營直擊 生存臨嚴峻挑戰

中國「女魔頭」勞榮枝殺7人 今被執行死刑

妻告懷孕小三 男才知小孩別人的 小三要賠25萬

記者張議晨／高雄18日電
高雄一名已婚教練出軌黃姓女子，被妻子發現後向黃女求償台幣80萬元，法院審理後，判黃應賠償25萬元。（取自ingimage）
高雄一名已婚教練出軌黃姓女子，被妻子發現後向黃女求償台幣80萬元，法院審理後，判黃應賠償25萬元。（取自ingimage）

高雄一名已婚健身教練和黃姓女學生婚外情，黃女事後懷孕，教練以為自己的，多次前往黃女住處「陪伴」，直到教練林姓妻子發現丈夫出軌求償，黃女才說小孩根本不是教練的；法官回推孕期，確認黃女所懷胎兒與教練無關，但認定黃女侵害配偶權，判黃女賠償台幣25萬元(約7981美元)。可上訴。

判決指出，該健身教練在連鎖健身房教課，去年6月間認識黃女，兩人互加社群好友，某次課程結束後，約在健身房廁所發生關係。

兩人發生關係不久，黃女沒再前往健身房，事後教練想斬斷戀情，黃女卻告知已懷孕，教練為此多次前往黃女住處「陪伴」，兩人又發生多次性行為，一個多月林女發現丈夫偷情對話紀錄，才知丈夫出軌。

林女蒐證後向黃女求償台幣80萬元，黃女反駁，稱她對教練從無好感，也忘記有跟教練發生關係，當時是相信教練說兩人曾發生性行為，才會說孩子是教練的，但從孕期推算，孩子跟教練無關，不願賠償林女。

法官傳教練到庭，教練回憶跟黃女認識經過，強調黃女跟他說懷孕了，他雖然懷疑，但覺得仍要負責，所以有去黃女住處，大概又發生10次性行為，他也記得黃女住處裝潢、格局、家具等位置。

法官另依醫事檢驗所回函，黃女去年9月檢驗胎兒生父時，早知懷胎16周，且胎兒與教練無關，卻仍向教練稱他是孩子的爸，使教練多次前往黃女住處發生性行為；綜合對話紀錄、事證，認定黃女侵害林女配偶權，判黃女應賠錢。

上一則

挺郭大將 屏東縣議長周典論公開挺侯

下一則

PISA評比 台學生閱讀力高低落差加大 低分群未提升

延伸閱讀

懷死胎卻無法墮胎 流產沖馬桶 俄州婦遭控罪

懷死胎卻無法墮胎 流產沖馬桶 俄州婦遭控罪
曾被疑去父留子…王鷗曝快要生了 媽媽已抵京陪產

曾被疑去父留子…王鷗曝快要生了 媽媽已抵京陪產
生育哈佛名醫涉用自己精子讓患者受孕 43年後東窗事發

生育哈佛名醫涉用自己精子讓患者受孕 43年後東窗事發
孕婦害喜嘔吐 單一荷爾蒙造成 新研究有助新療法

孕婦害喜嘔吐 單一荷爾蒙造成 新研究有助新療法

熱門新聞

聯合報系資料照／記者許正宏攝影

台灣跟想像不一樣…他長住兩月看到10現象「態度變了」

2023-12-12 15:35
台中海線摩天輪車箱上有一對男女打野炮，影片在網路轉傳，警方今天說，有通知女子到案。(記者游振昇／攝影)

台中「愛情摩天輪」高空打野炮 女主角曾在高美濕地露點

2023-12-13 00:43
東北角海岸知名的象鼻岩驚傳斷裂，圖為斷掉前一周前所攝。（本報資料照片）

北台灣名景點「象鼻岩」斷裂 曾被預估「至少上千年才會斷」

2023-12-16 20:42
民眾黨副總統參選人吳欣盈（中）晚上應政大學生會邀請，出席「政治進入大學 2.0 青年與副總統候選人座談」。(記者黃義書／攝影 )

吳欣盈問政大學生 台海戰爭願意上戰場？

2023-12-15 09:44
星宇航空一趟航班因違反美國法規，受美國國土安全部海關暨邊境保護局罰款6696美元。圖為星宇航空示意圖。（中央社）

星宇航空未確認旅客證件導致遣返 遭美裁罰

2023-12-15 09:11
國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康組成「侯康配」，令國民黨基本盤盡數回歸，不過距離勝選，尚有一步之距，決戰點在年輕族群及中間選民。文化大學廣告系主任鈕則勳建議，侯康可與台北市長蔣萬安組成連線，侯的媒體論述也應跳出框架，更有戲劇張力，亦可拍防身小教室，吸引年輕人眼球。（聯合報系資料照片）

侯康配勝選關鍵？學者建議和「他」組連線：有拓票年輕族群能力

2023-12-16 17:25

超人氣

更多 >
自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測

自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測
美國現象／不掃落葉受歡迎 但這兩個地方還是要掃

美國現象／不掃落葉受歡迎 但這兩個地方還是要掃
債市投資人預期：聯準會將全速降息

債市投資人預期：聯準會將全速降息
華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現

華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現
拜登車隊在德拉瓦州遭衝撞 特勤包圍肇事車輛

拜登車隊在德拉瓦州遭衝撞 特勤包圍肇事車輛