妻告懷孕小三 男才知小孩別人的 小三要賠25萬

高雄一名已婚教練出軌黃姓女子，被妻子發現後向黃女求償台幣80萬元，法院審理後，判黃應賠償25萬元。（取自ingimage）

高雄一名已婚健身教練和黃姓女學生婚外情，黃女事後懷孕，教練以為自己的，多次前往黃女住處「陪伴」，直到教練林姓妻子發現丈夫出軌求償，黃女才說小孩根本不是教練的；法官回推孕期，確認黃女所懷胎兒與教練無關，但認定黃女侵害配偶權，判黃女賠償台幣25萬元(約7981美元)。可上訴。

判決指出，該健身教練在連鎖健身房教課，去年6月間認識黃女，兩人互加社群好友，某次課程結束後，約在健身房廁所發生關係。

兩人發生關係不久，黃女沒再前往健身房，事後教練想斬斷戀情，黃女卻告知已懷孕，教練為此多次前往黃女住處「陪伴」，兩人又發生多次性行為，一個多月林女發現丈夫偷情對話紀錄，才知丈夫出軌。

林女蒐證後向黃女求償台幣80萬元，黃女反駁，稱她對教練從無好感，也忘記有跟教練發生關係，當時是相信教練說兩人曾發生性行為，才會說孩子是教練的，但從孕期推算，孩子跟教練無關，不願賠償林女。

法官傳教練到庭，教練回憶跟黃女認識經過，強調黃女跟他說懷孕了，他雖然懷疑，但覺得仍要負責，所以有去黃女住處，大概又發生10次性行為，他也記得黃女住處裝潢、格局、家具等位置。

法官另依醫事檢驗所回函，黃女去年9月檢驗胎兒生父時，早知懷胎16周，且胎兒與教練無關，卻仍向教練稱他是孩子的爸，使教練多次前往黃女住處發生性行為；綜合對話紀錄、事證，認定黃女侵害林女配偶權，判黃女應賠錢。