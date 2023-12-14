找人頭買3C產品 無卡分期狠詐139學生 3嫌遭求重刑

警方拘提林姓業務。(記者曾健祐／翻攝)

台中市一間3C店林姓老闆、紀姓店長及林姓業務涉嫌以幫做業績賺獎金，誘使大學生與融資 公司簽約「無卡分期」買電腦及手機，未交付商品及清償分期債務，向融資公司詐得1千多萬元(台幣，下同，約32萬美元)，害139名學生欠債；台中地檢署昨依加重詐欺 罪、組織犯罪防制條例起訴林等3人。

起訴指出，誠選良品公司老闆34歲林姓男子，從事電玩產品批發零售，兼營手機、電腦分期購物服務，35歲紀姓男子是店長，27歲林姓男子為3C產品買賣業務。

林等3人今年3月起利用大學生當人頭買3C產品，向資融公司辦理「無卡分期」，由林姓業務支付部分前期款項或簽發受款欄為自己的無效本票，向學生佯稱會清償剩下的分期債務，誘使簽立購物合約，並介紹更多同學參加，讓學生承擔多數債務，借此向資融公司詐得款項。

林等人虛構MacBook筆記型電腦交易，以每件5千元報酬誘使學生填妥購物申請資料，再拿筆電與學生合照後收回櫃台，取信於資融公司核發每件分期購物款項8萬4078元，林姓業務及紀姓店長每件各抽6萬、1千元酬勞，有102名學生受騙；林等人也虛構iPad平板電腦或iPhone 手機交易，以相同手法行騙，37名學生被害。