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投資詐騙廣告 通報案、陳情案同步創新高

記者朱漢崙、廖珮君／台北11日電
投資詐騙 愈打愈詐 製表／朱漢崙
投資詐騙 愈打愈詐 製表／朱漢崙

詐騙頻傳引發龐大民怨，儘管政府成立打詐國家隊與打詐辦公室，但詐騙案不減反增，今年投資詐騙廣告通報量與民眾陳情詐騙案，同步創新高。

金管會公布統計，截至11月底，今年詐騙廣告通報量達1萬5511件，光11月就暴增4491件；民眾投資詐騙陳情案前11月攀升到710件，不但超過去年全年的636件，也改寫近5年新高。

投資詐騙廣告通報量與民眾陳情詐騙案雙創新高，顯見詐騙情況不但未顯著改善，反而更加猖獗。金管會對此的解釋為陳情案增加，代表民眾對詐騙警覺心提高。

金管會在今年4月10日與臉書、谷歌兩大平台建立投資詐騙廣告通報機制，達成針對相關廣告採取「政府通報、快速下架」的做法。截至11月底止，金管會及證券周邊單位通報的投資詐騙廣告已突破1萬5000件，其中光11月單月就通報4491件，比10月的2109件增加超過一倍，也是近8個月以來通報件數之冠。官員研判，台股攻1萬7000點，詐團也想「蹭熱度」，導致投資詐騙廣告大增。

金管會證期局統計，今年前11月接獲民眾的投資詐騙陳情案已有710件，創近5年來新高，全年陳情總數可能來到800件大關。

內政部兩個月前曾找來公、民營金融業的高層，以及其他大型企業集團董事長、或影視名人拍攝影片宣導阻詐，但從金融詐騙數據的變化，顯示相關作為效果有限，詐騙之火仍不斷燎原。

面對金融詐騙案件居高不下，金管會示警4種投資詐騙常見態樣。第1是冒名金融業者，例如假冒合法證券業者或金融機構發送簡訊招攬加入LINE群組，或假冒財經名人成立群組鼓吹投資特定商品或下載特定App；其次是透過電話、簡訊及LINE群組勸誘買股，包括假稱提供高獲利飆股資訊勸誘民眾投資港股或台股，或以電話推薦飆股或以簡訊提供網路連結方式勸誘民眾點選連結及加入網路群組。

第3是推薦民眾安裝假投資平台App，宣稱可插隊搶漲停股票並保證獲利，投資人先於該平台操作買到漲停股票並有小額獲利，接著便被要求持續加碼匯款，直到投資人發現無法提領獲利才知受騙。第4是詐團以虛擬貨幣交易可獲高收益，或先以提供飆股方式來逐步勸誘民眾投資虛擬貨幣。

金融詐騙橫行，金管會發布最新統計，今年投資詐騙廣告通報量與民眾陳情詐騙案雙創新高...
金融詐騙橫行，金管會發布最新統計，今年投資詐騙廣告通報量與民眾陳情詐騙案雙創新高。圖為臉書詐騙網頁示意圖。(記者邱德祥／攝影)

投資 虛擬貨幣 台股

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