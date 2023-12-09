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彰化芭樂公主 遭前男友砍殺20多刀致死

記者簡慧珍、林宛諭／彰化9日電
彰化縣芭樂園情殺現場有殘留血跡的芭樂套裝塑膠袋。(記者簡慧珍／攝影)
彰化縣芭樂園情殺現場有殘留血跡的芭樂套裝塑膠袋。(記者簡慧珍／攝影)

彰化縣鄭姓女子前天在芭樂園工作時，被賴姓前男友綑綁雙腳並砍殺20多刀致死。賴男落網後否認與財務糾紛有關，堅稱不滿鄭女與他分手，但鄭女家屬指他常索討金錢，可能害怕分手一無所有就萌生殺機。

據了解，鄭女（47歲）的家族種植約4分地芭樂，成立生產合作社，芭樂產季單日最高交易量約6000公斤，算是小商販。鄭女離婚，容貌清秀，在高齡化的農村被稱作「芭樂公主」，昨傳出遇害，震驚農村。

警方表示，賴男（50歲）受雇鄭女家族，行凶前買3把西瓜刀，前天上午駕小貨車載平日和他一起工作的張男（25歲）前往芭樂園，趁鄭女落單時合力綑綁雙腳，賴男拿一把西瓜刀猛砍，鄭女無法逃跑，翻身閃躲導致上半身到大腿被砍20多刀，左上臂幾乎被砍斷；賴男行凶後駕車載張男回二水鄉老家，途經田中鎮在路邊停車時，被員警循線逮捕。

鄭女家屬指出，過程中鄭女用手機打電話給侄子，用微弱聲音說「我被XX砍」即失去意識，送醫急救仍不治。賴男薪水加平時零星索討，每月有6、7萬元台幣，還有合作社乾股，稱呼鄭家父母為爸媽，鄭家對他很好，他卻喜歡賭博和常發脾氣，曾把前女友打到重傷，與鄭女交往一年多，常要錢還威脅「要一起死」；數日前賴男向鄭母要30萬元，鄭母給15萬元，未料賴男仍殺害賴女。

大葉大學助理教授、社會心理學博士施建彬表示，恐怖情人通常以自我為中心，情緒易失控，對一些「負向訊號」反應慢，例如女友以兩人個性不合想離開和疏遠，他會說「這些都不重要，我會改，這不是理由。」當女友正式提分手，才認為「女友怎麼可以這樣？怎麼可以突然移情別戀？」情緒管理不佳的人，衝動下往往做出沒預期的事。

施建彬建議，面對恐怖情人，不要獨自面對，最好尋求家人朋友甚至專家諮商、警方協助，否則獨自面對往往陷入膠著。

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