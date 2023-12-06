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上行下效？衛福部處長爆出軌前下屬 車內撐傘上下晃

台灣新聞組／新北6日電
衛福部秘書處處長許朝程被爆出不倫戀。(本報資料照片)
衛福部秘書處處長許朝程被爆出不倫戀。(本報資料照片)

鏡週刊昨報導衛福部秘書處處長許朝程，已婚卻與許於新北市衛生局時期的下屬陳女不倫戀。媒體直擊，許多次接送陳女，兩人多次在許朝程家周邊的戶外停車場幽會，並在車內撐傘，完全擋住擋風玻璃，兩人待在車內許久，車子還劇烈晃動。對此，衛福部官方回應，許公務表現主動積極，私領域應由他本人處理較為妥適，不宜由衛福部說明。

鏡週刊報導，許今年6月起從新北市政府轉任至衛福部擔任秘書處長，轉任至衛福部之前，他與陳女在新北市衛生局就盛傳有曖昧之情，兩人同進同出，並有新北市同仁爆料，不巧看到兩人於辦公室內的通訊對話，互稱老公、老婆。

據了解，許朝程之前在台北市衛生局當主秘，也待過聯醫系統，專長是醫事管理，大約5、6年前調升到新北市當衛生局副局長，今年6月商調到衛福部。女主角曾是新北市衛生局科長，去年初辦理退休，目前正在博士班進修。許朝程和婚外情女主角各有婚姻狀態，也各自育有兩名子女。

衛福部近年桃花爭議事件不斷，從次長王必勝、健保署前署長李伯璋等。對於許朝程遭媒體報導不倫戀，衛福部官方回應，許公務表現主動積極，私領域應由他本人處理較為妥適，不宜由衛福部說明。

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