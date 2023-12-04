6旬夫妻情變 夫不識字2棟房產遭騙印鑑章過戶

桃園觀音莊婦利用張姓丈夫不識字之便，將張夫2棟房產移轉至自己名下，後因張夫要求返還房產權狀，莊婦利用彩色影印將所有權人資料塗改被識破遭桃檢起訴。示意圖與本案無關。(本報資料照片)

桃園市66歲張姓男子因自身不識字，於是將房產文件及印鑑均交給61歲莊姓妻子保管，莊女為保障自身，2019年9月利用不知情地政士以「夫妻贈與」為由，將張男新北蘆洲2棟房產移轉至自己名下，後因夫妻爭吵，張要求返還權狀印章，莊女擔心東窗事發，修改權狀的所有權人資料後列印交付，張至地政事務所洽詢發現竟是贗品，桃園地檢署偵結，將莊女依偽造文書罪起訴。

起訴指出，張男與莊女結褵多年，同住於桃園市觀音區，張男因國小畢業不識字，長年將重要文件及印章皆由妻子保管，後因夫妻相處不睦，莊女為日後生活有保障，2019年9月間起意將張男的新北市蘆洲區房屋移轉登記至自己名下，並委任不知情的唐姓地政士聲稱丈夫有意將房舍贈與，協助辦理移轉登記事宜。

地政士提供包括土地登記申請書、土地所有權贈與移轉契約書、建築改良物所有權贈與移轉契約書等移轉登記相關文書，由莊女攜回夫妻共同用印簽名；莊向不識字夫謊稱移轉文件為清償貸款 相關文件，需簽名並配合申請印鑑證明等完稅證明，張信以為真簽名，莊盜用張的印章用印後，交與地政士辦理並順利詐得新北市2筆不動產。

2020年8月間，張與莊因故發生爭吵，張要求莊將原先保管的不動產所有權狀交還，莊擔心東窗事發，將2筆不動產所有權狀彩色影印後，再將影本中所有權人姓名及身分證號，從自己的資料塗改成張男的資料後才交付，後因張男覺得權狀字體怪怪的，前往地政機關查詢，才發現這2份所有權狀竟是偽造的，於是提告。