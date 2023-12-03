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天降電纜殃及7車 高速公路車禍1死5傷

台灣新聞組／苗栗3日電
國道3號苗栗通霄路段3日上午發生高空電纜線掉落事故，造成多車受損、1死5傷慘劇，後方行車紀錄器錄下纜線掉落的驚悚瞬間。(圖：民眾提供)
國道3號苗栗通霄路段3日上午發生高空電纜線掉落事故，造成多車受損、1死5傷慘劇，後方行車紀錄器錄下纜線掉落的驚悚瞬間。(圖：民眾提供)

天降橫禍！台電委外包商昨天上午在國道3號苗栗通霄路段上空作業時，不慎發生高壓電纜掉落下方車道的罕見意外，南、北雙向車道都受波及，共有7輛大小型車被纜線勾纏或撞擊，其中張姓夫婦和親友一家6口南下喝喜酒所駕駛的廂型車首當其衝，失控撞上內側護欄，又被纜線往回扯，側翻在中線車道，造成1死5傷慘劇。

這起電纜線掉落國道造成的死亡事故「史無前例」，也是臨近重要運輸通道的施工意外，台電發聲明對此意外深表歉意，相關主管已成立緊急應變小組管制工區現場，並配合主管機關調查。

國道警方初步調查，昨天上午台電承包商在國道3號通霄路段上空施工，疑因工作人員疏失，導致電纜線掉落下方，張姓夫婦南下的廂型車被電纜勾住後，先撞擊內側護欄，但北向車道1輛半聯結車車頂又將電纜勾住往北拖動，使得南向的廂型車被電纜線又往回拖，側翻在中線並碰撞另一輛停止的小車。意外發生時，廂型車後方車輛紛紛停車，但仍有3輛小型車及1部大客車被扯動的電纜擊中受損。

張男駕駛的廂型車共六人，他載妻兒、親戚及外籍移工，六人都受傷，其中張妻蔡姓女子不治，其他五人分別受到骨折、腦震盪及擦挫傷，其他事故車輛人員平安，但目睹電纜甩動的衝擊力道讓中央分隔島的防眩板瞬間「扯裂」，飽受驚嚇，直呼太恐怖。

事故現場位於國道3號148公里處，國道兩側的電塔相距約400公尺。由於是高架路段，電纜高度平時距國道路面約15公尺。施工時上方無防護網。

台電供電處處長石吉亮表示，意外發生時，包商「雙安企業」正施做線路更換工程，過程中纜線意外斷裂，但導致斷裂原因有多種，可能纜線曾遭雷擊、或有外力碰撞而承攬商沒掌握，也或許是施工方法或設備材料出狀況等問題。

陳姓包商晚間接受警方調查，稱當時兩側山坡的電塔都在施工，但剛施工不久，一側要抽換的纜線就因無法固定住發生掉落意外，且發現有斷裂痕跡，實情還要詳查。這起事故並非國道車輛碰撞造成的「車禍」，警方定調為工安意外，將追究相關人員公共危險罪責。

石吉亮說，事故原因有待釐清，據了解，雖然高公局承辦人在電話中同意包商施工，但按正常程序，還是要等收到高公局的正式函文才能施工。高公局指出，台電承攬商施工並未核准及通報，恐違反公路法。

國道掉落電纜線奪命 製表／胡蓬生、巫鴻瑋、洪敬浤
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