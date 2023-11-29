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苗栗惡火奪5命 鄰稱曾聽到吵鬧聲 扯出非法坐檯陪酒

記者吳傑沐／苗栗29日電
苗栗頭份一棟透天厝28日凌晨發生火警奪走5命，一樓越南小吃店傳有非法坐檯陪酒。(圖：苗栗縣消防局提供)
苗栗頭份一棟透天厝28日凌晨發生火警奪走5命，一樓越南小吃店傳有非法坐檯陪酒。(圖：苗栗縣消防局提供)

苗栗縣頭份市1棟3層樓透天厝昨天凌晨火警，許姓屋主1家4口與越南籍黃姓女房客逃生不及，5人葬身火窟，另一對越南籍夫妻從3樓破窗跳樓逃生；有鄰居指火災前聽到「吵鬧聲」，懷疑起火原因不單純，但生還越籍夫妻否認有此事，起火原因檢警消進一步調查。

警方調查，該透天厝位於頭份市中華路，1樓經營越南小吃店，屋主是35歲許姓男子，與41歲越南籍武氏妻子，一對8歲、6歲女兒同住2樓臥房；3樓分隔出租，住56歲黃女和38歲阮男、32歲吳女夫婦，均是越南籍。

苗栗縣消防局昨天凌晨2時獲報火警趕到灌救，以切割器破壞鐵門進入搜救，在2樓發現屋主1家4口昏迷，3樓樓梯口發現黃女，均已無生命跡象，送醫均不治。

警方調查，火災發生時，阮男踹開3樓鋁窗，與吳女跳到隔壁2樓屋頂再跳到地面逃生；阮逃離現場，吳女小腿扭傷送醫後也從醫院離開，2人事後回警局說明。吳女說她是合法移工，在頭份工廠工作向許男租屋，丈夫7月間持觀光護照入境居住迄今。阮男說，當時聽到住隔壁黃女大喊「起火了」，立即叫醒妻子逃命，因擔心逾期居留會被抓，第一時間才會逃離。

許男母親說，兒子以前做水電工作，結識離異的越南籍武女，9年前結婚，兒子賣掉南庄繼承的田產，舉家搬到頭份購屋居住，媳婦並在1樓經營越南小吃店賣雜貨。

有鄰居說小吃店常半夜唱歌擾鄰，案發前曾聽到吵鬧聲，警方表示會調查；消防局說，初步排除火場有易燃成分，確切起火原因及起火點仍待鑑識判定。

多位越南籍女子事後前往關心，稱是女屋主武氏的「姐妹淘」，過去在小吃部坐檯陪酒相識，武氏還常打電話邀約她們兼差坐檯陪酒，2小時可賺台幣1000元(約32美元)，意外扯出死者經營越南小吃店非法坐檯陪酒問題。

昨天下午多位越籍女子前來關切，有人說與武氏相識10多年，常聯繫；她們指武氏20年前嫁來台灣，與前夫育有1子；武氏因過去曾在越南小吃部坐檯陪酒，才與許姓男子結識再婚。

火場隔壁理髮店老闆說，許家夫妻很少與鄰居互動，1樓小吃店除賣越南雜貨，還有煮麵食及提供一間包廂式唱歌視聽設備；過去就聽說有越南女子陪酒坐檯，有客人就會開包廂營業，有時唱歌到很晚擾鄰。警察接獲檢舉前來就關掉音響，警察一走就繼續，勸說多次也未改善。

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