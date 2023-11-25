我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跪頸案白人警察沙文 在亞利桑納州獄中被刺傷

哈瑪斯今將釋放第2波人質 以色列：已收到名單

台越破獲20億毒品 水泥包掩護 逮2台灣人

記者廖炳棋／台北25日電
刑事局與越南警方合作，破獲越南史上最大宗毒品案，查扣1350公斤Ｋ他命，這批毒品以水泥包掩人耳目，估計市價20元。（記者廖炳棋／翻攝）
刑事局與越南警方合作，破獲越南史上最大宗毒品案，查扣1350公斤Ｋ他命，這批毒品以水泥包掩人耳目，估計市價20元。（記者廖炳棋／翻攝）

刑事局與越南警方合作，今年9月在越南境內查獲1350公斤Ｋ他命，市價超過20億元(台幣，下同)，越南警方指出，這是越南至今查獲最大量的毒品案件，目前已經逮捕七名嫌犯，其中兩人是台灣人，未來將在越南受審，刑期執行完畢後將驅逐出境。

據了解，被逮捕的七名嫌犯共組跨國販毒集團，兩人為大陸籍、兩人寮國籍、兩人台灣籍，還有一名越南籍司機，主謀為大陸籍廖姓男子；台灣人分別是43歲曾姓男子及24歲黃姓男子。

刑事局今年8月接獲線報，指有跨國販毒集團計畫從越南，以漁船接駁走私方式，運輸Ｋ他命及毒品原料到台灣，還有其他國家牟利。專案小組以大數據分析，過濾頻繁出入越南、寮國、柬埔寨，無業但卻有前科的台灣人後，發現曾男、黃男涉有重嫌，立即組成專案小組，通報越南警方相關情資。

據調查，販毒集團先派人赴金三角購毒，中轉寮國後再轉進越南，租下倉庫堆放水泥包當掩護，隨後與漁船接洽，等待起貨及出海時間；越南警方接獲我方情資後，9月22日先在越南海防省的一處倉庫，查獲Ｋ他命750公斤，逮捕在場的曾男與黃男兩人。

同一天，又在越南河静省的另一處倉庫，查獲Ｋ他命600公斤，逮捕兩名大陸籍及兩名寮國籍毒販。曾男與黃男分別有毀損及傷害前科，但沒有幫派背景，兩人在販毒集團內負責找翻譯、租倉庫、租飯店、租車輛等任務，至於如何被販毒集團吸收，警方要進一步釐清，正擴大追查是否還有其他共犯。

越南 毒品 租車

上一則

前上尉淪共諜20年 收買軍官判坐牢12年半

下一則

白攻不分區8席 藍綠都要保13 時代力量盼保3望5

延伸閱讀

越南陷房市危機？建商償債能力惡化 現金降至五年低點

越南陷房市危機？建商償債能力惡化 現金降至五年低點
越南鐵飯碗低薪爆出走潮 平陽省上千人辭職

越南鐵飯碗低薪爆出走潮 平陽省上千人辭職
蓋了好招財？越南押注機場「升級」提振旅遊業

蓋了好招財？越南押注機場「升級」提振旅遊業
新疆強迫勞動爭議掃到大馬與越南 電子產品遭美更嚴格審查

新疆強迫勞動爭議掃到大馬與越南 電子產品遭美更嚴格審查

熱門新聞

中國網紅肖恩(右戴白帽者)在饒河夜市被粉絲包圍。(圖／截自YouTube)

台灣人這舉動出乎他意料 中國網紅：素質這麼高

2023-11-22 15:10
國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲「藍白合」目前尚未喬攏。記者劉學聖、葉信菉／攝影

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

2023-11-21 15:04
奇美集團創辦人許文龍。圖／奇美博物館提供

我走了不要造墓 奇美集團創辦人許文龍走完傳奇一生

2023-11-18 10:11
「藍白合」破局，國民黨總統參選人侯友宜(中)決定走自己的路，24日將和他的副手 、戰鬥藍精神領袖趙少康(左)共同登記參選。(本報資料照片)

侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」

2023-11-23 19:41
冬天到了，預防「靜電」有一招。(Photo by Mukuko Studio on Unsplash)

冬天狂「靜電」 過來人曝1招解方：超有效

2023-11-20 14:31
台灣民眾黨不分區立委吳欣盈（右）成為民眾黨總統參選人柯文哲（左）副手人選。(本報資料照片)

柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統

2023-11-23 20:22

超人氣

更多 >
中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留

中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留
最難看肥皂劇 陳文茜：民進黨不可能出現這麼多離譜的人

最難看肥皂劇 陳文茜：民進黨不可能出現這麼多離譜的人
感佩郭台銘退出2024總統大選胸懷 趙少康喊話：回到國民黨大家庭

感佩郭台銘退出2024總統大選胸懷 趙少康喊話：回到國民黨大家庭
藍白合破局 華爾街日報：中國對台灣大選期盼落空

藍白合破局 華爾街日報：中國對台灣大選期盼落空
「連狗糧都秒光」 亞馬遜放生鮮優惠大招 華人搶到凌晨

「連狗糧都秒光」 亞馬遜放生鮮優惠大招 華人搶到凌晨