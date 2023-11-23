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代課師拍女學生性感照 檢認無裸露不起訴 家長批太扯

記者蔡家蓁／金門23日電
金門有狼師強迫國中女學生拍性感照，受害學生家長出示照片。(記者蔡家蓁／攝影)
金門有狼師強迫國中女學生拍性感照，受害學生家長出示照片。(記者蔡家蓁／攝影)

金門縣某國中今年4月傳出陳姓代課老師以強迫或半強迫方式拍攝女學生性感照，涉犯兒童及少年性剝削防制條例，引起社會關注，金門地檢署今天表示，因陳師否認有強迫學生拍照的行為，加上照片並無裸露隱私部位，故檢察官予以不起訴處分。對此，不少家長怒批，真的太扯，第一時間沒有保存好證據，怎麼可能辦的成。

金門地檢署今天表示，經查陳姓被告雖坦承有拍攝女學生照片的行為，但否認有強迫的情形，且認其所拍攝照片亦非性感照片。經該署檢察官指揮警方進行搜索並檢視、還原相關數位證據後，依扣案的照片，發現女學生穿著最多只有到著短褲或露出肩膀程度，均無裸露隱私部位的照片，不足以認定構成兒童及少年性剝削防制條例第36條第1項拍攝少年與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥的照片罪，故檢察官予以不起訴處分。

對於是否構成性騷擾罪部分，金門地檢署也說，按性騷擾防治法第25條1項規定，僅意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處的行為者，方有刑事處罰而歸檢察官管轄，該案因僅涉及拍攝照片，並無乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處行為，故非屬檢方管轄的性騷擾罪刑事案件，至於是否違反相關行政法規，該署尊重相關主管機關認定。

受害家長氣憤表示，第一時間學校沒有協助保存證據，以致檢警去蒐證時，部分的照片與拍照衣物都被陳師刪除或湮滅，依據現有證據，根本無法對陳師起任何法律作用，更遑論起訴。

也有人說，對於學校性平會組成的申復審議小組裁決陳師僅4年不得聘任為兼任、代課及代理教師處置，大家都無法接受，如今檢調也做出不起訴處分，只能說「司法不公」，根本沒保護弱勢，是要放任狼師繼續殘害其他學童，家長們表示，不排除串聯其他受害學生家長出來抗議，不能讓狼師再害人。

性騷擾 隱私

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