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75歲老翁酒後尋短獲救 氣5萬資助女網友被詐騙

記者黃寅／台中22日電
台中市1名75歲老翁疑遭詐騙，喝了酒到大里山區想尋短，警方將他找到救回，安全送他就醫。(圖：警方提供)
台中市1名75歲老翁疑遭詐騙，喝了酒到大里山區想尋短，警方將他找到救回，安全送他就醫。(圖：警方提供)

台中市1名75歲陳姓老翁疑遭網路感情詐騙，以為自己遇上真愛，還向友人借了5萬元「資助」對方。家人發現後跟他爭執，雙方大吵一架，老翁因心情沮喪，喝了酒到大里山區想尋短，警方動員警力上山搜尋，終於將他找到救回，安全送他就醫。

霧峰警分局上午說，仁化派出所警員謝孟宏、洪芊惠日前一個清晨5時許接獲山友報案，說看到一位老翁拿一瓶酒和一把刀，獨自一人神情憔悴往健東路山區行走，直覺不對勁，於是趕緊報警。

警方據報後，立即出動警力前往山區地毯式搜索，半小時後在山頂步道旁發現老翁酒醉癱坐在地，還帶著酒意喃喃自語說：「我生活歹過啊！」警員則安撫他，慢慢帶著他走下小山坡，並協助送醫。

老翁向警員說，他在網路上認識一位女網友，雖然未與對方見過面，但感覺自己遇到真愛，還向友人借了5萬元資助該名女。後來家人發現後，他也感覺自己應該是遇到詐騙了，但一時不能接受真愛怎成了詐騙，因此和家人大吵一架。員警勸他說，這是典型的感情詐騙手法，要他看開一點及早煞車，老翁這才釋懷，並向警方說會好好珍惜生命，不再讓家人擔心。家屬對員警積極搶救也十分感激。

霧峰警分局長陳祥麟呼籲，對於網路交友應審慎、切勿輕信，遇有疑惑時可撥打165反詐騙專線、生命線1995、張老師1980等心理諮詢電話尋求協助，幫助自己及親友安渡難關。

詐騙 步道

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