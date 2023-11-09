墾丁大街「雞湯400元」僅2根棒棒腿 在地嘆：垃圾店家占80%

網友於Dcard發表貼文，表示在墾丁大街要價400元的雞湯「比巷口貢丸湯還小份」。(取材自Dcard)

觀光 景區的物價，經常成為民眾的熱論議題。近期有網友於Dcard發文，表示自己前往墾丁大街購買一份要價400元的大份雞湯，但實際拿到手的雞湯「比我家巷口包的貢丸湯還小份 裡面有幾顆紅棗、蔘鬚與兩塊小隻的棒棒腿」。該網友也疑惑「這樣子的雞湯400元，是正常的嗎？」其他網友看見照片後，也紛紛表示「墾丁就跟士林夜市一樣 都在貢潘納(網路用語，當肥羊的意思)」、「難怪大家都寧願出國」

根據原PO的貼文中表示，一群朋友來到一間餐廳點大份的湯（雲南氣鍋雞）。想帶回去民宿 跟其他朋友一起喝。因為是大份的雞湯，400塊完全沒問題，索性就付了錢。結果拿到時「比我家巷口包的貢丸湯還小份，裏面有幾顆紅棗、蔘鬚跟兩塊小隻的棒棒腿」原PO還跟店家確認兩次「「這真的是大份的雞湯嗎？」。而店家肯定的說是。對於此情況，該名網友也疑惑「這樣子的雞湯400元，是正常的嗎？」

根據原PO發布的照片，該份雞湯以塑膠袋裝盛至半滿，並以成年人手掌進行對比。而網友看到售價與份量後，紛紛留言感到不滿，指出「這樣要400，我還不如買超商 的」、「太坑了吧...這根本一人份」、「我是屏東人 歡迎大家到墾丁玩 但建議別在墾丁大街消費 那邊垃圾店家佔了80%吧」另外也有網友於留言區公佈餐廳資訊，並留下一星評論。

對於網友們的反應，原PO也回應，表示非常感謝大家為我們抱不平。但請大家刷店家一星不是我們的目的，主要還是希望把我們的經驗分享給大家，日後共同注意防雷。同時原PO也指出，「墾丁的條件不見得一定輸給國外，用心的年輕店家、老牌在地的良心店家也大有人在，我們無法忽視他們的努力而以偏概全。只是希望像這樣的老鼠屎不要壞了一鍋粥。」