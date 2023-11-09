我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Cruise計程車輾壓行人原因出爐 召回950輛無人駕駛車

1隻不留…所有熊貓明年離美 美中關係「敲響警鐘」

墾丁大街「雞湯400元」僅2根棒棒腿 在地嘆：垃圾店家占80%

記者陳睿中／台北9日電
網友於Dcard發表貼文，表示在墾丁大街要價400元的雞湯「比巷口貢丸湯還小份」。(取材自Dcard)
網友於Dcard發表貼文，表示在墾丁大街要價400元的雞湯「比巷口貢丸湯還小份」。(取材自Dcard)

觀光景區的物價，經常成為民眾的熱論議題。近期有網友於Dcard發文，表示自己前往墾丁大街購買一份要價400元的大份雞湯，但實際拿到手的雞湯「比我家巷口包的貢丸湯還小份 裡面有幾顆紅棗、蔘鬚與兩塊小隻的棒棒腿」。該網友也疑惑「這樣子的雞湯400元，是正常的嗎？」其他網友看見照片後，也紛紛表示「墾丁就跟士林夜市一樣 都在貢潘納(網路用語，當肥羊的意思)」、「難怪大家都寧願出國」

根據原PO的貼文中表示，一群朋友來到一間餐廳點大份的湯（雲南氣鍋雞）。想帶回去民宿跟其他朋友一起喝。因為是大份的雞湯，400塊完全沒問題，索性就付了錢。結果拿到時「比我家巷口包的貢丸湯還小份，裏面有幾顆紅棗、蔘鬚跟兩塊小隻的棒棒腿」原PO還跟店家確認兩次「「這真的是大份的雞湯嗎？」。而店家肯定的說是。對於此情況，該名網友也疑惑「這樣子的雞湯400元，是正常的嗎？」

根據原PO發布的照片，該份雞湯以塑膠袋裝盛至半滿，並以成年人手掌進行對比。而網友看到售價與份量後，紛紛留言感到不滿，指出「這樣要400，我還不如買超商的」、「太坑了吧...這根本一人份」、「我是屏東人 歡迎大家到墾丁玩 但建議別在墾丁大街消費 那邊垃圾店家佔了80%吧」另外也有網友於留言區公佈餐廳資訊，並留下一星評論。

對於網友們的反應，原PO也回應，表示非常感謝大家為我們抱不平。但請大家刷店家一星不是我們的目的，主要還是希望把我們的經驗分享給大家，日後共同注意防雷。同時原PO也指出，「墾丁的條件不見得一定輸給國外，用心的年輕店家、老牌在地的良心店家也大有人在，我們無法忽視他們的努力而以偏概全。只是希望像這樣的老鼠屎不要壞了一鍋粥。」

超商 觀光 民宿

上一則

台人工代孕擬鬆綁、擴大 專家：可增3成生育率

下一則

中研院院士施敏辭世 曾撰全球最暢銷「半導體聖經」

延伸閱讀

葉全真自撞護欄 出外景受傷 工作全停擺

葉全真自撞護欄 出外景受傷 工作全停擺
擁千萬中老年人粉絲 中國「頂流網紅」停更76天復出

擁千萬中老年人粉絲 中國「頂流網紅」停更76天復出
日本拉麵店推出「終身用餐券」 只需2000塊

日本拉麵店推出「終身用餐券」 只需2000塊
維州海記 正宗粵菜點心 聚餐首選新增藥材雞湯、椰子雞湯、胡椒豬肚雞湯 是秋冬滋補佳品

維州海記 正宗粵菜點心 聚餐首選新增藥材雞湯、椰子雞湯、胡椒豬肚雞湯 是秋冬滋補佳品

熱門新聞

斯洛伐克知名網紅保林尼。（取材自Instagram@patrikpaulinyi）

走訪「台灣十大景點」 斯洛伐克網紅深夜遇北捷停駛 台人1舉動超暖心

2023-11-03 18:15
購物專家鄧少菲透過醫美讓自己恢復年輕的少女模樣。圖／陽光燦亮整型醫美集團提供

大嬸變美魔女…台購物專家「撞臉趙露思」23歲小鮮肉追求

2023-11-02 13:50
徐春鶯傳可能納入台灣民眾黨不分區名單，引發爭議。圖為她今年6月曾赴大陸與「民革上海市委員會」座談、交流。(取材自民革上海市委官微)

說陸配雙重國籍 專家：常識白痴，兩岸只有戶籍沒有國籍

2023-11-03 02:29
桃園市龍潭驚傳命案，一名年約40歲蔡姓男子把玩炫耀改造手槍時不慎走火，害自己爆頭，送醫搶救不治。(記者陳俊智／翻攝)

以為手槍故障 台男將槍口抵頭 慘自爆喪命

2023-11-02 09:45
甄珍(左)與兒子章立衡目前正在香港休養。(取材自臉書)

劉家昌爆「母幫兒召妓」 甄珍：汙衊 寡廉鮮恥

2023-11-02 15:06
國民黨台中市立委參選人廖偉翔（左一）表示，藍白若不合，國民黨若推出「侯韓配」仍有一戰之力。（取自廖偉翔臉書）

藍白合若破局？廖偉翔曝國民黨「這兩人」一組也能贏

2023-11-02 12:21

超人氣

更多 >
紐約布碌崙華人區 華女光天化日在商店遭搶劫強暴

紐約布碌崙華人區 華女光天化日在商店遭搶劫強暴
「這些生肖」一臉憨卻是老狐狸？豬裝笨、龍扮正直、他不說話默默算計

「這些生肖」一臉憨卻是老狐狸？豬裝笨、龍扮正直、他不說話默默算計
除了烘乾衣服 烘衣機還可做這4件事

除了烘乾衣服 烘衣機還可做這4件事
批劉家昌「壞人」 香港影視大亨妻：早就絕交10多年 不是因為甄珍

批劉家昌「壞人」 香港影視大亨妻：早就絕交10多年 不是因為甄珍
5款值得期待的2024年休旅車

5款值得期待的2024年休旅車