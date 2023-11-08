上市公司董事長性騷擾花錢和解 再次動手又上法院

股票上市宏普建設公司董事長段津華。(本報資料照片)

股票上市宏普建設公司董事長段津華2021年被控對新北市1名咖啡 店闆娘性騷擾 ，段賠錢獲撤回告訴，不料，官司了卻，段今年再在宏普建設辦公大樓趁1名職業婦女倒茶時動手性騷擾，檢察官第2次起訴段，由台北地院審理。

依新北地檢署起訴，段津華與咖啡店闆娘因土地買賣認識，2021年9月12日下午，段在新北市永和區的某咖啡店櫃檯前，於談話中突然伸手摟住闆娘的腰部，並拍了闆娘的臀部兩下，還摸了闆娘的背。

此外，檢察官也指控，2021年9月13日下午，段津華在台北市信義區某法律事務所外的走廊，多次牽起闆娘的手、撫摸闆娘的背，摳捏闆娘的背部、臀部，涉犯強制猥褻罪。

新北地院開庭，段津華就被控強制猥褻罪部分辯稱與闆娘「互動是友善的」，否認犯罪，法官勘驗監視器畫面認為，段趁與被害人對話、被害人不及閃躲時以手觸碰、揉捏對方身體，時間不長，無強制性，不符強制猥褻要件。

至於性騷擾部分，段津華與闆娘調解，私下達成和解，段賠錢了事，2022年11月4日由闆娘撤回告訴，法官就性騷擾案判決段公訴不受理。

不過，新北地院不受理判決在2022年11月28日作成，判決出爐4個月，段津華又捲進新的性騷擾事件。

依台北地檢署起訴書，2023年3月28日下午4時許，段津華在台北巿大安區辦公室的茶水間外，遇到只有點頭之交的職業婦女，職業婦女任職的公司與宏普建設在同一棟大樓，與段除相遇會致意外，沒有往來，段卻趁機摸她肩膀、腰部、臀部。

被害人感到被冒犯，對段提出告訴，檢方偵查時，段否認性騷擾，辯稱只有輕輕碰到對方肩膀，否認觸及被害人身體其他隱私 部位。

檢察官調閱大樓內部監視器畫面查案，認為被害職業婦女當時在茶水間附近，用手拿著盛有飲料的容器，段津華趁機動手，採信被害人證述，認定段涉犯性騷擾罪，偵查後將段提起公訴，案由台北地院審理中。