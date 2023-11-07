救護車當計程車？有人10個月叫206次 議員促修法遏阻

台中市急救案件數量大，救護車平均每天出勤445次，有議員批評濫用猖獗。（本報資料照片)

台中市急救案件數量大，救護車平均每天出勤445次，議員批評濫用猖獗，今年1到10月有人打119叫救護車累計206次，根本當成計程車；今年開出77張救護車收費單，卻沒收到一毛錢，要求修改收費辦法遏阻濫用。中市府表示，目前有急診掛號單就免收救護車費，將修改規定，依急診檢傷分級，非緊急狀況就要收費。

台中市為遏止濫用救護車，訂有收費辦法，指定送醫超過12公里、非急診掛號者，車資為基本費600元、每公里再收25元，每次出勤收雙倍車資，還要加上每名救護技術員每小時500元；不過，依規定只要有急診掛號單，就免收救護車費用，辦法形同虛設。

台中市消防局統計，今年4到8月急救件數6.67萬件，緊急送醫人數4.99萬人，台中急救案件量龐大，平均每天救護車出勤445次。

民進黨 議員林祈烽、施志昌說，全市有53個消防分隊，今年1至10月呼叫救護車最多次是信義、中區分隊轄區的女性市民，共叫車206次；第2名為海線男性市民，在沙鹿與清水分隊轄區，呼叫162次；部分市民把救護車當計程車在用，很誇張，難道不能收費遏止嗎？

消防局長孫福佑坦承，確實有人一天內重複呼叫救護車送醫，多為患慢性病的老人，加上病患有健忘症狀，不知道自己有沒有吃過藥，常以身體頭暈、不舒服要求送醫；目前叫車第1名已轉住長照 中心。

消防局表示，今年開出77張的收費告知單，幼獅分隊開出27張，大安分隊開出32張，但都沒有收到一毛錢；依規定只要有急診掛號單，就免收救護車費用。

孫福佑說，將與社會局、衛生局協調，聯繫常叫救護車民眾家屬，並檢討收費標準，未達緊急就醫的醫療分級，即使有急診掛號單仍會收費。副市長王育敏說，將召集消防局、社會局、衛生局協調，再修改收費辦法。