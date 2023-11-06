2失聯移工假裝原住民 警問哪族露餡當場逮捕

高雄市鳳山警分局文山所員警攔查廂型車，後座二名男子吞吞吐吐，兩男裝原住民口音指「證件在家」，警問哪一族，一男答「茂林族」，當場被逮。(記者石秀華／翻攝)

高雄市鳳山警分局員警前晚攔查一輛後車燈故障廂型車，警盤查後座兩名男子，兩男吞吞吐吐，因口音不像台灣人，警研判是逃逸移工，問「跑多久了」，兩男否認，裝原住民 口音「證件在家」，警問哪一族，一男答「茂林族」，讓聞言的員警啼笑皆非，後查出兩男是逃逸印尼 移工當場逮捕。

鳳山警分局文山派出所警員張甫翊、楊敏郎，前天傍晚5時許，執行巡邏勤務行經鳳山區文平街與文鳳路口時，發現一輛廂型車後車燈不亮，要求女駕駛停路邊受檢。

警方注意到後座兩名男乘客神情緊張，詢問「有沒有帶證件？」但兩人吞吞吐吐，拿不出證件，由於口音不像台灣人，警方追問：「你是台灣人嗎？身分證號碼念一下！」警方重複詢問多遍，兩人都沒反應。

警方研判可能兩男是失聯移工，提高警覺問：「你們跑多久了？」兩男否認「沒有呀」，並裝出原住民口音「證件在家裡」，意圖瞞混過關，警方靈機一動追問「是哪一族」，其中一男答稱「茂林族」，令警方啼笑皆非。

警方當下要求兩人下車，最後查出身分是32歲的「DANI」與30歲的「小瑪」，兩人是逃亡2年和3年的印尼籍失聯移工，當場將兩男上銬帶返所，警詢後依違反入出國及移民 法帶往移民署專勤隊收容。