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北市警假辦案真A毒 扯出離職警

記者蕭雅娟、黃子騰╱即時報導

台北市警士林分局警備隊警員陳信安，涉與離職警員張晉維勾結，以冰糖掉包毒品，黑吃黑數百公克K他命毒品；新北地檢署前天指揮警政署政風室、市警局督察室搜索約談陳、張等人，檢方訊後依貪汙治罪條聲請羈押禁見兩人獲准。士林警分局昨火速將陳記兩大過，報請免職。

扮演假線民的離職員警張晉維，就是2年前涉嫌假藉辦案A走詐團120萬元(台幣，下同，約3.7萬美元)，及在3起毒品案中「假緝毒、真A毒」的前基隆市警局警員；張事後被免職，一審遭判刑5年6月，勾結陳繼續搞「黑吃黑」戲碼。

陳信安從警約4年，二度留職停薪，請侍親、育嬰假累積1年11月，實際從警僅2年多，去年12月才復職，就與張男勾結；據了解，分局早知陳有債務問題，復職後卻仍讓他偵辦毒品案件，引發弊端。

檢警調查，陳、張兩人是國中時期踢跆拳道認識，高中同校，陳是張的學長，張99年考上警察特考班，陳105年考上特考班，張反而是陳的警專學長。

陳男去年12月復職，回士林分局警備隊上班，疑與張晉維及李姓女子勾結，假意聯絡K他命賣家面交，陳男再出示警察身分查緝毒品，當場伺機拿出摻入少量K他命的冰糖，掉包賣家提供的整包數百公克K他命。陳為防犯行曝光，還刪除毒犯手機訊息湮滅交易證據。

新北檢複訊後，認為陳涉犯貪汙罪且有滅證之虞，聲押禁見獲准，張晉維同遭羈押，李女3萬元交保。

據了解，陳信安曾因投資股票，玩當沖欠下1000多萬元債務，財務有困難，去年12月復職後在士林警備隊服務，今年7月支援偵查隊拘留室。

由於張就是因「黑吃黑」暗槓詐款和毒品被免職，檢警懷疑他找陳繼續搞相同戲碼，是否還有員警涉入進一步釐清。

毒品 投資 股票

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