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為男友加入緬甸詐團 台傳靜宜女大生遭陸逮捕

台灣新聞組╱綜合20日電
一名靜宜女大生為男友奔赴緬甸，甚至加入詐騙集團，外傳她已被移送大陸。圖為緬甸執法部門9月將1207名電信詐騙嫌犯移交給中國公安部。（取自央視網）
一名靜宜女大生為男友奔赴緬甸，甚至加入詐騙集團，外傳她已被移送大陸。圖為緬甸執法部門9月將1207名電信詐騙嫌犯移交給中國公安部。（取自央視網）

今年3月，一名就讀靜宜大學的林姓女學生突然失聯，一查才知林女早已奔赴緬甸，只為和從事詐騙集團的男友團聚。中國大陸公安部宣布，本月14日有2349名在緬甸北部從事電信網路詐騙嫌犯移送大陸，外傳靜宜女大生也在移送名單當中。

根據大陸公安部資料，14日有2349名在緬北的電信網路詐騙嫌犯移交大陸，這是相關打擊行動展開以來，單次移交人數最多的一次。另外，根據「TVBS新聞網」報導，今年3月奔赴緬甸的靜宜女大生，傳出也在這次被逮名單中。

台中靜宜大學林姓女大生於今年3月間，獨自到緬甸找男友，原本計畫先飛往英國倫敦，卻在泰國轉機時改從陸路入境緬甸，與親人失聯10多天後消息曝光；事隔7個月，有消息指緬甸近來緝捕2000多名詐欺嫌犯押至大陸審判，林女也是其中1人。對此，刑事局表示，已向陸方查證，目前尚未獲得回覆。

家住桃園的林姓女大生，今年3月間與家人約定清明連假返家，時間到了卻未回家，林母打電話都連絡不上；林女家人跟林女的李姓前男友到其租屋處查看，發現已人去樓空，當天即向警方報案。經警方調查，林女同月30日出現在桃園機場，且獨自搭機出境。

據警方了解，林女認識的新男友疑似在緬甸的「KK園區」從事詐欺相關工作，在未告知家人情況下，林女為愛走天涯，離開台灣且獨飛緬甸後，雖曾傳出她在某私人公司上班，但外界一度傳出，有從事國際救援任務的志工於網路留言曾聯繫林女，但她表示不想回台，還說「男友不走，自己也不走」。

林女3月失聯為愛走緬甸後，先是傳出與詐騙集團男友在一起，滯留緬北不願回台，親友柔情喊話也沒用；8月再傳聞已加入詐團並任職，涉嫌從事不法工作，不過警方均未予以證實。事隔7個月後，林女近況究竟如何眾說紛紜。

近日有消息傳出，林姓女大生與新男友疑在最近一波緬甸與大陸聯合打擊詐欺中，雙雙遭捕入獄，甚至在大陸遭判刑；但另也有一說是林女人在緬甸工作，一切平安，兩派說法，警方強調目前都無法證實。

台中市警局刑警大隊指出，目前無接獲林女因詐欺犯罪遭逮捕、被押至大陸審判的消息，也無法掌握她目前人是否在緬甸工作、是否平安，僅知道她目前尚未返台。因台、緬無簽訂司法互助，若林女在這波緬甸與大陸聯合打擊詐欺中遭捕，可能遭遣送大陸，經審判、服刑完畢後才有機會遣返台灣。

記者詢問校方是否掌握林女情況，但因她已休學，如今傳出已被押至大陸審判，靜宜大學表示，校方從媒體得知訊息，後續會進行相關了解。

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