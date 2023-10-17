我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

加薩醫院爆炸死傷慘重 拜登「震怒哀慟」喊查

台職籃球星涉打假球 爆祕戀裕隆小公主還偷賣嚴凱泰名表

聯合新聞網／即時報導
SBL球星吳季穎，遭媒體爆料打假球及簽賭。（圖：中華籃協提供）
SBL球星吳季穎，遭媒體爆料打假球及簽賭。（圖：中華籃協提供）

據「鏡周刊」爆料指出，原效力於上季SBL（超級籃球聯賽）裕隆納智捷籃球隊球員吳季穎，今年6月低調離隊轉戰台啤，而該周刊報導接獲爆料指出，該名球員涉嫌打假球並長期配合組頭簽賭，一場球賽至少可以進帳30至50萬元台幣，讓他開賓士、住豪宅，此外，還傳出他熱戀18歲裕隆汽車集團小公主，更離譜的是將該集團過世前總裁嚴凱泰生前收藏的3只名表，並將其中2只拿來變賣，令高層大怒派人將表買回；其誇張行徑，為台灣籃壇投下一記震撼彈，包括SBL是否有打假球情況，以及球隊內部管理問題，目前主辦單位籃協及裕隆球團方面，尚未做出回應。

綜合媒體報導，裕隆集團表示與吳季穎合約到期；針對「祕戀集團千金」一事，兩人是一般朋友出遊，望外界勿過度揣測。

現年25歲的吳季穎，畢業於新北市籃球名校南山高中，104學年度HBL(高中籃球聯賽)襄助該校贏得冠軍，並獲得FMVP成名，大學時加入輔大籃球隊，大一曾獲得UBA(大專籃球聯賽)新人王。2020年投入SBL新人選秀會第二輪被桃園璞園選中，2021年10月加盟T1聯盟桃園雲豹，2022年8月再轉戰回裕隆籃球隊，目前為台啤隊球員。

裕隆集團前總裁嚴凱泰。（記者陳再興／攝影）
裕隆集團前總裁嚴凱泰。（記者陳再興／攝影）

上一則

前男友三度爬窗闖進家 餵藥迷昏她硬上還傳給現任男友看

延伸閱讀

NBA新賽季將有首名亞洲裁判 南韓黃仁泰舉家來新澤西追夢

NBA新賽季將有首名亞洲裁判 南韓黃仁泰舉家來新澤西追夢
杭州亞運／籃球金銀牌有球員藥檢沒過 兩岸隊伍能升等金銀？

杭州亞運／籃球金銀牌有球員藥檢沒過 兩岸隊伍能升等金銀？
杭州亞運／姚明：中國男籃正經歷與「世界脫軌」帶來的陣痛

杭州亞運／姚明：中國男籃正經歷與「世界脫軌」帶來的陣痛
亞運籃球／中國末節遭菲逆轉 銅牌戰再遇中華台北

亞運籃球／中國末節遭菲逆轉 銅牌戰再遇中華台北

熱門新聞

為籌畫軍事反攻大陸，蔣中正（左）在1965年花了一整年時間試圖遊說美方支持，甚至出動妻子宋美齡（中）與兒子蔣經國（右）。(翻攝自蔣中正先生年譜長編)

「終身不忘情」 蔣中正日記自述戀癡李子青

2023-10-14 02:30
台積電創辦人張忠謀14日偕同夫人張淑芬參與台積電運動會。(記者李孟珊／攝影)

92歲張忠謀聊養生 50歲後要保持「這項」好習慣

2023-10-14 02:04
施明德。(本報系資料照)

「我是巴勒斯坦人，我哭泣」 施明德：現在是表態時刻

2023-10-15 15:54
自8日以來，以色列對加薩發動報復性攻擊，誓言將哈瑪斯夷為平地，到處屍體橫陳。（Getty Images)

滯以台人向外交部求助遭冷回 學者聲援「拒絕巨嬰」

2023-10-11 18:17
國慶焰火今晚提早20分鐘施放，中市府表示，因為蔡總統等人致詞太簡短，說完就啟動焰火。記者黃仲裕／攝影

雙十國慶焰火提早20分鐘施放被罵翻 原因是…

2023-10-10 15:56
「藍白合」會前會14日舉行，「美麗島電子報」公布最新民調，在三腳督情勢下，民進黨總統參選人賴清德支持率37.8%、國民黨侯友宜22.4%排第二、民眾黨柯文哲20.8%第三。（本報資料照片）

藍白合會前最新民調 侯友宜逆轉勝柯文哲 賴清德37.8%

2023-10-15 02:29

超人氣

更多 >
快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡

快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡
匿名捐出75億元畢生財富 他在租來的公寓去世

匿名捐出75億元畢生財富 他在租來的公寓去世
紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死

紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死
注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價

注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價
億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來

億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來