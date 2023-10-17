傷痕累累 桃園高中女老師多次遭學生施暴 教團籲重視

桃園有女老師多次遭學生暴力相向，教團疾呼市府和教育部要有積極作為。(圖：桃園市教師會提供)

桃園市教師會和桃園市各級學校產業工會今天爆料，近日接到4、5起通報校園暴力事件，其中甚至有老師多次遭學生攻擊受傷，讓該師至今壟罩在暴力陰影之下。教團疾呼市府應有更具體作為，中央也應修補法令不足，別讓老師淪為「肉盾」。

教育局 副局長賴銀奎回應，均已安排特殊教育輔導團入校進行個案訪視輔導，並依學校評估需求，補助助理人員及因應學生情緒高張時暫時性彈性課程鐘點費用，讓學校得視學生情形彈性安置、抽離學生及調配所需人力，優先維護校內師生人身安全。

賴銀奎表示，若教師依法執行職務涉訟有延聘律師費用需求，可依「教師因公涉訟輔助辦法」向教育局申請經費補助；至於教團提及修法議題，市府也將函請教育部 研議修訂法規。

教團表示，這4、5起校園暴力事件主要發生在國、高中校園，其中有高中女老師多次遭學生暴力相待，造成手部傷痕累累，連班上學生也被該名學生拳腳相向。

教團表示，發生暴力事件後，校方窮盡「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」第22條規定的輔導管理辦法，並在無效後依該注意事項規範的特殊輔導管教措施，請警察到校、救護車送醫，並請家長帶回自行管教2天等，由於該注意事項對家長不具強制性，在家長不願配合之下，施暴學生仍持續到校，至今學校師生仍壟罩在暴力陰影。

教團表示，教育人員面對有暴力傾向的學生或家長時，往往得承擔不可預期的人身安全風險，輕則挫傷擦傷、重則有重殘風險，市府應正視校園暴力，面對持續性的攻擊事件有更具體作為，包括補足學校所需人力與物力，當教育人員為防止學生自傷或傷人事件而受傷時，應比照「公務人員保障法」給予慰問、補償和休養，若教育人員為防止學生自傷或傷人，不得不做出強制行為，因此衍生後續遭監護權人訴訟威脅，也應依照「教師因公涉訟辦法」給予教育人員司法訴訟後援。

教團表示，現行輔導管教的困境在於，當面對具有長期傷人紀錄的學生，學校除持續提供正向輔導外，並無其他積極方式可維護校園師生安全，注意事項雖有明載帶回管教、移送少年輔導單位、規劃參加高關懷課程、移送警察或司法機關等方式，實務上還須監護權人配合，不配合也不會有任何罰則，導致學校就算完備程序，對監護權人仍毫無拘束力，對此中央也應彌補法令不足。

教團直言，多年前桃園某國中曾發生家長持電擊棒攻擊事件，就是因現行輔導管教措施無法有效阻止有暴力傾向的學生，導致被攻擊學生的家長動用私刑報復；親師合作是輔導管教的重要環節，不能冀望學校以正向輔導解決一切學生異常行為，卻忽略家庭教育的配合，否則校園暴力最終往往走向師生互告、生生互告、家長間互告做為句點。