心靈機構人員涉詐欺、性霸凌 逼受害女向惡狼道歉
「POP心理企業管理顧問公司」負責人夫妻及3名旗下講師，涉嫌無執照開設心靈成長課程，騙取逾台幣4000萬元(約125萬美元)，立委王婉諭昨天上午赴台北地檢署告發4人涉犯心理師法及詐欺罪，北檢昨下午指揮警方八路搜索，約談負責人夫妻及職員共7人，全案依涉詐欺、個資法、心理師法偵辦。
王婉諭昨天上午與多名被害者舉行記者會，要求衛福部、教育部盡速查辦非法心理課程，該心靈成長機構應該面對錯誤、誠懇道歉、盡速賠償。
王婉諭表示，該機構人員均未有心理師專業，卻以「潛能心理學」名義開設心靈成長課程，長期影射心理專業內容吸引學員，而課程內容也涉及心理治療範圍，涉嫌違反心理師法。
一名女性被害人說，自己不但被要求畫自身裸體圖，還必須輪流談「第一次性經驗」、「自慰」或「被性侵被騷擾之經驗」，她感到猶如「被性騷擾」般的創傷。
有被害人說，講師要求受過性侵害的女學員站出來，告訴女學員「性侵害會發生都是自己穿太顯眼」，負責人甚至要求工作人員陪同性侵受害者打電話給加害者道歉說「對不起，是我勾引你的」。
一名男性被害人則說，曾目睹負責人把宣稱有高能量物品拿出來拍賣，每項物品以非常高價格被同學買走，得標者把款項匯入私人戶頭，有逃漏稅之嫌。
列席衛福部代表說，此案已移由台北市政府衛生局查辦；教育部則說，針對消保退費爭議及未立案補習班部分，台北市政府教育局已進行調查，預計10月底完成。
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