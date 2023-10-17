心靈機構人員涉詐欺、性霸凌 逼受害女向惡狼道歉

專辦團體心靈成長課程打響知名度的知名心理企管顧問公司遭爆課程涉及強制猥褻並涉嫌違反心理師法及逃漏稅等罪，時代力量立委王婉諭（右）陪同受害學員舉行記者會，受害學員也現身闡述受害經過。(記者胡經周／攝影)

「POP心理企業管理顧問公司」負責人夫妻及3名旗下講師，涉嫌無執照開設心靈成長課程，騙取逾台幣4000萬元(約125萬美元)，立委王婉諭昨天上午赴台北地檢署告發4人涉犯心理師 法及詐欺罪，北檢昨下午指揮警方八路搜索，約談負責人夫妻及職員共7人，全案依涉詐欺、個資法、心理師法偵辦。

王婉諭昨天上午與多名被害者舉行記者會，要求衛福部、教育部 盡速查辦非法心理課程，該心靈成長機構應該面對錯誤、誠懇道歉、盡速賠償。

王婉諭表示，該機構人員均未有心理師專業，卻以「潛能心理學」名義開設心靈成長課程，長期影射心理專業內容吸引學員，而課程內容也涉及心理治療範圍，涉嫌違反心理師法。

一名女性被害人說，自己不但被要求畫自身裸體圖，還必須輪流談「第一次性經驗」、「自慰」或「被性侵 被騷擾之經驗」，她感到猶如「被性騷擾」般的創傷。

有被害人說，講師要求受過性侵害的女學員站出來，告訴女學員「性侵害會發生都是自己穿太顯眼」，負責人甚至要求工作人員陪同性侵受害者打電話給加害者道歉說「對不起，是我勾引你的」。

一名男性被害人則說，曾目睹負責人把宣稱有高能量物品拿出來拍賣，每項物品以非常高價格被同學買走，得標者把款項匯入私人戶頭，有逃漏稅之嫌。

列席衛福部代表說，此案已移由台北市政府衛生局查辦；教育部則說，針對消保退費爭議及未立案補習班部分，台北市政府教育局已進行調查，預計10月底完成。