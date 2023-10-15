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哈瑪斯絕密突襲計畫曝光：盡量殺人、鎖定小學和婦幼

不明財產逾4000萬 3軍醫涉收賄被訴

記者曾健祐／台中15日電
時任國軍台中總醫院骨科主任林建中涉收賄被訴。(取自林建中臉書)
時任國軍台中總醫院骨科主任林建中涉收賄被訴。(取自林建中臉書)

時任國軍台中總醫院骨科主任林建中上校、同院醫療部主任賴金湖上校，及三軍總醫院基隆分院骨科部主任郭俊麟中校，藉Ｘ光機採購案向醫材廠信興豐公司收回扣，檢調在林男住家衣櫃搜出2000多萬現金（台幣，下同，逾62萬美元），檢方認定林男不明財產達4500多萬元（逾140萬美元），前後追加起訴三名軍醫、林妻及業者共25人。

台中地檢署今年2月搜索林建中及許姓妻子住處，查扣2300多萬元現金、點鈔機，分析金流與廠商對話後，5月查獲賴金湖也收賄，6月再查獲郭俊麟涉案，並在郭男住處搜出164萬元現金，郭男繳回不明財產474萬元。

檢方調查，國軍台中總醫院2020年編列1000多萬元預算購買「可移動式Ｃ臂型Ｘ光機」，信興豐公司事前掌握訊息，為確保取得標案、驗收通過，由陳姓前董事長、甘姓前總經理出面，向林建中承諾以標案金額5%作回扣。

林答應後，明知廠商代理的Ｘ光機不符規格，仍護航讓其得標並順利驗收、取得賄款，且林還利用自己對骨科衛材選擇有絕對主導權，向多家販售人工骨、鈦金屬骨材的廠商「論件索賄」。

檢方清查林及擔任教師的許姓妻子，兩人2020至2022年收入近2200萬元，許女卻數次將不明大筆現金存入戶頭，還買房、160萬元進口車，購入佛像、支付管理費，加上衣櫥、保險箱查扣現金，扣除查得賄款一百零四萬元，認定兩人不明財產增加4531萬多元。

賴金湖、郭俊麟均負責各自院區「數位型Ｃ臂移動式Ｘ光機」採購，分別收受信興豐公司回扣；檢調也查出，郭曾主動以贊助研究經費為由索賄，再經比對郭薪資，認定不明財產達589萬多元。

檢方依貪汙違背職務收受賄賂、財產來源不明等罪，起訴林建中等三名軍醫、林妻及業者共25人。

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