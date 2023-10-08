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人夫「選宮」偷吃女助理 老婆回家躲衣櫥仍被逮

記者曾健祐／台中8日電
廖姓女子擔任人夫老闆助理發生婚外情，法院判廖女應給付老闆妻子台幣20萬元。(示意圖／ingimage)
廖姓女子擔任人夫老闆助理發生婚外情，法院判廖女應給付老闆妻子台幣20萬元。(示意圖／ingimage)

台中廖姓女子擔任已婚的劉姓老闆助理，且因工作關係和劉及其陳姓妻子同住，陳女有次回家聽見廖房間傳出怪聲，進房查看驚覺老公躲在廖衣櫥裡，廖事後也坦承和老闆婚外情，還說劉像「選宮一樣」想到就找她性交，法院認為廖侵害配偶權，判她應給付陳女20萬元（台幣，下同，約6200美元），可上訴。

陳女主張，劉姓先生擔任公司負責人，廖女2019年11月應徵擔任劉的助理，因職務往來關係和他們夫妻同住，2020年起發現廖盛裝打扮上劉的車，常同進同出，2022年9月28日回家聽見廖女房間傳來異音，她就進去問先生在哪，對方則回不知道。

陳說，離開後愈想愈奇怪，再度進入廖房間才發現老公藏在她衣櫥內，認為兩人若非苟且，何故需這樣矇騙她。後來廖也向她坦承和劉男性交，從廖自述每月2、3次估算至少發生28次，認為廖侵害她配偶權，求償精神撫慰金80萬元。

廖女抗辯稱，她和劉男並無婚外情，彼此僅公事間商務合作，否認陳女主張她性交次數、苟且一事，也認為陳女缺乏舉證。廖還說，她求職僅是為餬口飯吃，因緣際會下到該公司任職，怎會初來乍到就不顧頓失收入風險動此念頭。

法院勘驗對話發現，陳女問「他從2、3年就不斷跟不同女人上床，你只是其中一個，你都不怕懷孕？」廖說「我是很堅持做安全措施」，陳再問「你們做幾次？」廖回「有點類似選宮狀態」、「就2、3個月，3、4個月想到一次」。

另廖也向陳女說「我會用最快的時間搬走」、「我也跟他斷清關係」並一再道歉，可見應有和劉男性交、逾越正常男女交往分際；法院審酌雙方職業收入、侵害程度等，判廖女應給付陳女20萬元。

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