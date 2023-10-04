洗澡被偷拍 女報案竟收承辦警員裸照

台北市議員徐巧芯表示，會協助受害者法律訴訟費用，也會到監察院，針對這位員警提出公務員相關告發。(記者邱書昱／攝影)

台北市一名女子上月在租屋處洗澡時發現遭人偷拍，到士林警分局翠山派出所報案，受理案件張姓警員私下和女子交換LINE ，事後竟傳自己戲水裸體影片，被害人遭二度傷害，到派出所檢舉張員，警方將張記過調職，並依性騷擾 、散布猥褻物品罪嫌送辦。

台北市議員徐巧芯昨陪同受害女子開記者會，表示將協助打官司，並到監察院告發張姓員警。市警局督察兼風紀股長劉全原說，會加強嚴管，若不知悔改，列重點汰除對象。

被害女子是9月6日發現遭偷拍到警局報案，由張姓警員承接，張以方便聯繫為由，和她交換LINE。期間女子傳訊問查案進度，張員回覆後，頻頻跟女子噓寒問暖，見對方不回應，又傳爆料公社搞笑影片。

該女子還是沒回應，逾12小時張傳訊問「我可以傳個影片給妳笑嗎？」女子回「可以啊」，張員說「那你不可以告我」，5分鐘後傳送1段約11秒自己在瀑布戲水遠距離全裸影片。

該員警先「以不可以告我喔」開場，隨後便丟出自己野外露鳥的影片。(圖：徐巧芯辦公室提供)

女子認為被性騷擾、二度傷害，氣憤至派出所提告；她說，警員取得她所有個資 ，包含地址、居住地、父母，心裡有很大恐慌，擔心報案會被報復。

徐巧芯說，該警員趁人之危，濫用個人權力索取個資，被害人擔心警員私下將洗澡影片證據存下來再轉發，她會協助受害者法律訴訟，也會到監察院告發這名警員。

51歲張姓警員從警30年，在士林分局服務約10年。士林分局9月12日召開性騷擾委員會，隔天移送社會局裁處，刑事責任移送士林地檢署偵辦；9月20日將張記過，調職至警備隊加強監督。

士林警分局說，張員言行失檢記過一次，另該女子報案相關卷宗整備程序不當，申誡1次處分。