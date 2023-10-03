桃園移工舞廳淪毒窟 警方威力臨檢 逾700人驗尿

桃園警方2日在「新東方舞廳」查獲毒品，現場擠了700多名越南籍人士和移工，包括37名失聯移工。(記者周嘉茹／翻攝)

桃園市警方前天凌晨動員上百名警力，搜索臨檢火車站前的「新東方舞廳」，當時舞廳內擠了700多名越南 籍人士、移工正在狂歡，被荷槍實彈的霹靂小組員警嚇傻；警方搜出K他命、搖頭丸和新興毒品 果汁包等毒品，全數帶回採尿送驗，其中37人被查出是失聯移工，交移民 署收容遣返。

桃園市移工人數眾多，有業者看準「商機」，開設專供移工消費的舞廳等娛樂場所，因移工多利用群組或臉書直播揪眾，管制不易，不但出現逃逸移工聚集，有心人士也常乘機交易毒品，成為治安隱憂。

桃園市刑大與桃園分局最近接獲情資，有外籍移工聚集的舞廳在周末假日開毒趴，經蒐報發現大同路「新東方舞廳」有毒品流入，報檢方指揮後，前天凌晨動員上百警力包圍突襲臨檢。

當時舞廳內有700多名舞客，全是越南籍，絕大多數都是移工，見員警上門不少人愣住，警方仔細搜索現場，找到K盤1個、K管7支、新興毒品果汁包3包、搖頭丸1顆、刮卡3張、毒品粉末4包及殘渣袋1只。

由於無人承認持有及吸食毒品，警方將700多人全部帶回驗尿，現場負責人熊姓男子以證人身分協助調查；其中37人經查是失聯移工，交移民署收容。

警方指出，新東方舞廳前年3月及12月曾因違反防疫規定被通報行政裁處，今年3月也因容留人數違反規定被處罰，這次又查獲毒品和失聯移工情形，將報請市府停止營業。

警方表示，類似「移工夜店」專門吸引外籍移工消費，這些移工因具群聚、排他性，且語言隔閡，各自聚集不同舞廳，久而久之自成地盤，台灣人很少踏足，成為治安問題。

移民署和桃園警方2019年也曾在一家「移工夜店」查獲64名失聯移工，當時也查獲少量毒品。