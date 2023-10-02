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房客輕生淪為凶宅 房東求償159萬餘元逆轉勝訴

記者張議晨／高雄2日電
黃姓美容師在租屋處不治，最高法院認為她可預見房屋會成為凶宅，仍選擇這麼做，具間接故意，判母親要賠償房東損失。(本報資料照片)
黃姓美容師在租屋處不治，最高法院認為她可預見房屋會成為凶宅，仍選擇這麼做，具間接故意，判母親要賠償房東損失。(本報資料照片)

黃姓美容師在租屋處輕生，王姓房東因房屋成為「凶宅」貶值，向黃母求償台幣159萬餘元(約4萬9300美元)；一、二審法院認為黃母非連帶保證人，判王男敗訴，但高雄高分院更審認為，黃女死前具識別能力，可預見輕生會讓房子變凶宅，具「間接故意」，逆轉改判王男勝訴，黃母應在黃女遺產範圍內賠償損失。可上訴。

此案王男在橋頭地院審理時，主張房子因黃女輕生，價值打6折還難以出租，黃母是黃女的繼承人，當時黃女看屋時也是黃母陪同，並在租約上簽下連帶保證人，因此對黃母提告，求償台幣200萬元損失。

橋院審理時，認為王男僅提供其他房客租約，並未舉證黃母曾在連帶保證人一欄簽名，且黃女輕生後隔月，房屋就以同樣租金租給其他房客，顯見房屋並未貶損，判王男敗訴。

二審時，高雄高分院合議庭重新鑑價，認為房屋確因黃女輕生貶損159萬餘元，但王男事後曾傳訊給黃母稱「她很照顧這個家，謝謝你女兒用心照顧房子」，認定黃女並非故意輕生造成房價受損，加上黃母非租約保證人，駁回上訴。

王再上訴，最高法院以黃女輕生時是否具識別能力，二審未詳加調查審認，僅依黃女輕生時不可預見房子會成為凶宅，做出不利於王男判決，判決理由並不完備，發回更審。

更一審認為，黃女輕生導致房屋成為凶宅，損己不利人、欠缺社會效益，背於善良風俗；雖黃女生前曾至身心科求診，但她仍具有識別能力，顯然可認知輕生將導致租屋處成為凶宅，具有「間接故意」。

合議庭認為，王男因房屋成為凶宅受損，與黃女輕生具因果關係，黃母為黃女繼承人，判黃母應在黃女遺產範圍內，賠償王男房屋貶損損失。

租金 房東 房價

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