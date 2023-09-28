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瑪莎小開打傷男大生 700萬和解破局 仍判9年

記者陳宏睿／台中28日電
台中瑪莎拉蒂三煞張敦量涉犯殺人未遂等罪，二審今宣判，兩名涉案共犯刑度獲減輕，張維持一審刑度。圖／報系資料照【作者：陳宏睿，日期：2023-09-27，數位典藏序號：20220224214408228】
台中瑪莎拉蒂三煞張敦量涉犯殺人未遂等罪，二審今宣判，兩名涉案共犯刑度獲減輕，張維持一審刑度。圖／報系資料照【作者：陳宏睿，日期：2023-09-27，數位典藏序號：20220224214408228】

食品業小開張敦量前年駕駛瑪莎拉蒂轎車與宋姓男大生車禍，張涉夥同李韋霖、陳勁豪毆打宋致重傷；台中高分院昨認定張涉犯殺人未遂罪，判刑九年，與一審刑度相同，李、陳則涉犯傷害罪，而非原審認定重傷害，刑度從四年八月改為三年。

宋母昨得知判決結果表示「無法接受」，她說張等三人二審期間仍否認犯行，沒有彌補誠意，也未達成和解，審理期間還在庭上提供兒子前往健身房、遊樂園、接受媒體採訪影片，將她與兒子置於被跟拍恐懼中，居然還獲得輕判，對司法正義無法彰顯，「失望、心寒」。

二審認為，宋姓男大生案發時兩次倒地，李、陳對宋生傷害為第二次倒地之前，根據檢方起訴資料，無法證明宋生重傷害傷勢是在第二次倒地前造成，撤銷原判決，改認定涉犯傷害罪，各判刑二年六月，另二人對宋生車內四名友人犯強制罪各判八月，應執行為三年。

張敦量部分，合議庭維持涉犯殺人未遂與強制罪認定，屬一行為觸犯數罪名，屬於想像競合犯，非一審認定數罪、分論併罰方式，也撤銷原判決，分別判八年六月、十月徒刑，應執行九年，與一審刑度相同。

宋姓男大生前年開車經台中市西屯區，切換車道與張敦量駕駛瑪莎拉蒂發生車禍，張與同車李、陳涉毆打宋致住進加護病房；一審認定張犯殺人未遂等罪判刑九年，李、陳涉犯傷害致重傷等罪各判四月八月徒刑。全案上訴二審期間，張父曾以七百萬元希望調解，但破局。

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