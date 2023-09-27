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雙方都不上訴 爆打高嘉瑜 林秉樞再關14天就自由

台灣新聞組／台北27日電
民進黨立委高嘉瑜（左圖，高嘉瑜辦公室提供）遭前男友林秉樞(右圖)施暴，渾身是傷，林被依傷害、偽造文書等13罪判刑2年10月，其中傷害罪8月不得易科罰金。(本報資料照片)
民進黨立委高嘉瑜（左圖，高嘉瑜辦公室提供）遭前男友林秉樞(右圖)施暴，渾身是傷，林被依傷害、偽造文書等13罪判刑2年10月，其中傷害罪8月不得易科罰金。(本報資料照片)

男子林秉樞毆打立委高嘉瑜，逼她在母親靈堂下跪、拍攝私密影像，一審依傷害、偽造文書等13罪判刑2年10月，其中傷害罪8月不得易科罰金；台灣高等法院7月13日判上訴駁回。因林秉樞和高嘉瑜都未上訴，案件定讞，但尚未執行。林扣抵曾被羈押226天，等同於繳交78萬罰金、再服刑14天，即可重獲自由。

高嘉瑜律師李永裕表示，林被控私行拘禁部分一、二審無罪，檢方若要上訴受刑事妥速審判法拘束，沒有實益；量刑部分，實務上最高法院很少動搖刑度，要改判有難度。林秉樞律師陳頂新也證實林未上訴。

林秉樞2021年9月17日凌晨與高嘉瑜視訊時，偷偷截取9張裸露身體的私密影像。同年11月10日，林指示秘書在臉書發文誣陷高女介入他人婚姻，隔天林在板橋馥都飯店逼高女脫衣服、下跪，並查看手機內容，動手毆打、拖行、拉高女撞浴缸，又趁她冰敷臉部時，拿手機錄影，並逼寫自白書。

林秉樞2021年11月24日於母親靈堂，多次喝令高嘉瑜下跪、拉扯頭髮、扯掉帽子和口罩，高嘉瑜向會館人員取得口罩後，又搶走口罩丟進櫃檯中；他見事件被媒體揭露，打LINE電話恐嚇「妳真的要我死，是不是？我死，妳也會死，妳懂嗎？」「妳如果要我，把我塑造成一個渣男…阿妳猜會怎樣？」，再傳訊息恫嚇「不要互相毀滅」「不然我們會一起死」。

一審審理期間，林秉樞的辯護律師團聲明，若非閱卷，就不知林與高女應是一對「相愛相殺」、深愛對方又各有性格上缺點的親密戀人。

林秉樞僅坦承傷害，聲稱看高嘉瑜的手機訊息、截取私密照片都經過對方同意，這是「兩人平日情趣」，逼下跪、寫紙條等都是他和高嘉瑜學電影鬧著玩的，且他從未揚言散布私密照片，當時是在跟高嘉瑜求饒，想極力阻止周刊報導新聞。

一審不採信他的說詞，依偽造文書、妨害秘密、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等罪判林2年10月徒刑，其中傷害罪8月徒刑不可易科罰金；而林秉樞扣抵曾被羈押226天，等同於繳交78萬罰金、再服刑14天，即可重獲自由。

案經上訴，高院合議庭在閱覽卷證後，評議決定追加審理林是否犯刑法第319-1條第1項「未經他人同意，無故以照相、錄影、電磁紀錄或其他科技方法攝錄其性影像」罪。

林一審時只有認在飯店內毆打高嘉瑜，二審時改對妨害名譽、飯店與靈堂部分認罪（除原審認定無罪的私刑拘禁），對無故竊拍照片、以訊息恐嚇、行使偽造文書部分作無罪答辯。高院審理後，仍維持一審見解，駁回雙方上訴。

因林秉樞和高嘉瑜都未上訴，案件確定，但還沒執行。

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