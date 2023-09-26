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藥駕危機 開車前吃安眠藥 昏睡輾斃騎士

記者鄒尚謙／台北26日電
部分民眾對正確用藥資訊不了解，導致「藥駕」意外時有所聞。圖為藥袋外的注意事項。(記者陳正興／攝影)
部分民眾對正確用藥資訊不了解，導致「藥駕」意外時有所聞。圖為藥袋外的注意事項。(記者陳正興／攝影)

高雄一名男子飽受失眠之苦，某天睡前忘記服用安眠藥，隔天上班出門前「補吃」，開車時突然睡著，直接衝撞並輾斃停等紅燈的女騎士；新北一名男子於服用安眠藥後，無照開車上路，卻撞死一名騎士。類似慘劇層出不窮，北市聯醫制訂交通安全藥物分級，呼籲民眾使用紅色「危險級」藥物後，請勿駕駛。

台北市藥師公會社區藥局委員會主委、開業藥師曾光洵說，曾遇過一名職業駕駛，合併高血壓、睡眠障礙，早上吃降血壓藥、晚上服用安眠藥，若輪值小夜班，便不知如何服藥，因晚上開車前，如果服用降血壓藥，可能頭暈，提高行車風險。

為了讓民眾正確了解「藥駕」，北市聯醫以交通安全為評估標準，將常見藥物分為四級，零級為「無影響」，第一級「要小心」，包括降血壓藥物、止痛藥、止咳感冒藥、可待因含量20毫克以下藥品，民眾在駕駛前應仔細閱讀藥品說明書。

第二級「應非常小心」，以抗憂鬱藥、麻醉劑、解痙藥、部分降血糖藥物為主，駕駛前如需用藥，應尋求專業醫療評估；第三級則為「危險級」，服用後請勿駕駛，包括部分特定抗精神病藥、安眠藥及Ｚ類藥物、部分特定抗焦慮藥、散瞳劑、部分特定肌肉鬆弛劑。

台北市藥師公會發言人黃彥儒表示，歐洲各國於十幾年前落實「藥駕」規範，訂定藥物分級，藥廠必須於產品外盒上清楚標示警語，而藥師給藥時應主動提醒民眾，才能降低藥物副作用導致的道路事件。

高血壓 失眠 血糖

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