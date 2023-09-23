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明揚工廠爆炸尋獲男性遺體 累計8死仍有2失蹤

中央社／屏東縣24日電

屏東科技產業園區明揚國際科技股份有限公司廠房爆炸意外，今天清晨6時16分在2樓發現一具男性遺體，加上已殉職4名消防員，目前累計8死，仍有2人失蹤。

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