目睹父母慘死 男童見番茄醬「這個好像血」

疑因噪音糾紛殺害樓上羅姓夫妻的高雄市吳男（戴安全帽者），檢方向法院聲押獲准。(記者劉學聖／攝影)

高雄市疑因噪音糾紛殺害樓上羅姓夫妻的吳男，檢方昨晚向法院聲押獲准。羅姓夫妻兩個稚兒目睹父母親遭殺害，專家擔心兩名幼童會產生心理創傷，幼童奶奶昨接受記者專訪時難過地說，孫子吃雞塊沾番茄醬時，脫口說出「這個好像血」。

「我還能帶孫子躲多久？」男童奶奶說，孫子的心理創傷該如何是好? 這真的需相關單位協助，現在她要面對司法和兒媳後事，直到昨晚才讓孫子知道父母親死訊，也很明白告訴孫子們「爸爸媽媽不在了」，她也不知道自己現在處理方式對不對。

男童奶奶傷心地說，昨天去兒子家裡招魂，看到家裡噴滿了血，之前孫子的手也有被噴濺的血，孫子吃雞塊沾番茄醬，還說「這個好像血」，讓她非常難過。

男童奶奶透露，前晚還接到警方電話，「需要孩子做筆錄，能不能送孩子過來?」她認為孫子至今處在焦躁情況，她願意配合辦案，但能不能稍微體諒一下孩子們的狀況？因為案發白天已做過筆錄，晚間又突然告知要筆錄，「有沒有考慮過孩子能不能承受？」所以她當下拒絕了。

她說，昨早警方又聯絡要過來指認相關事證，檢察官初次相驗時告訴她會需要再做一次筆錄，「難道不能整合嗎？一次性的把相關問題整理好，讓可以的人來問？」「不要一直逼孫子不斷去回想事發現場」。

男童奶奶說，「天底下沒有人比我更快想要將犯人繩之以法」，現在只能把對犯人的恨放一邊，必須保護孫子；她也透露，小孫子前天與昨早都躲牆角，拒絕給人抱，還說「奶奶不要抱我，抱哥哥」，自己用被子裹著緊緊，不停問她「我是不是乖寶貝？」

另據了解，吳男對殺人動機，僅提及「已經是長久以來的問題」，至於真實動機、犯案過程等相關犯罪細節，以及查扣刀具是否確為凶刀？吳男偵訊時均行使緘默權，案情有仍待進一步調查釐清。

介入調解的大樓管理公司陳姓組長說，羅家夫婦生前認為「噪音問題存在已久」，不認為是家裡製造噪音；鄰居也覺得噪音另有來源，不是羅家製造，陳男懷疑是水管水流壓力形成的「水錘效應」造成，但是不被吳男接受。

昨天網路有篇疑為羅男妹妹的發文，內容指嫂子曾和吳男說過噪音非她家產生，有次樓下找管委會一起上來，結果家裡根本沒有人，但樓下卻不停投訴，嫂子一直在努力改善跟解釋，家裡為此弄了地墊，連小孩都會下意識不要跳，怕吵到樓下阿伯，如果他們真那麼吵，怎麼協調多次都沒抓到？

前天上午近八點，吳男趁羅家小孩開門空檔，持水果刀闖入羅家，當著小孩的面先後殺害羅姓夫婦，兩個小孩嚇壞衝下樓找管理員求救，警方於案發三小時後在屏東枋寮逮捕吳男。

昨晚家屬無助透露，社會局社工案發後到場關心，但只停留十分鐘，獲悉不需安置就離開，也未再聯繫，只傳簡訊。