我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

侯友宜紐約會台青 當一日廚師煮牛肉麵下煎餃

唐山燒烤店翻版 鄭州女在餐廳拒搭訕 遭拽髮拖行

7旬翁激動鬧事 8警消被猛潑鹽酸送醫

記者曾健祐／台中16日電
曾翁朝警消潑灑鹽酸，又反鎖屋內引燃廚房，警消破門壓制強制送醫。（記者曾健祐／翻攝）
曾翁朝警消潑灑鹽酸，又反鎖屋內引燃廚房，警消破門壓制強制送醫。（記者曾健祐／翻攝）

台中市東區復興路76歲曾姓老翁情緒不穩、揚言輕生，警消獲報趕赴現場救援時，曾竟朝警察、消防員猛潑鹽酸，又反鎖屋內引燃廚房，警方破門搶救卻造成5名員警、3名消防人員燙傷，所幸送醫後都沒有生命危險，警消也合力將曾翁壓制強制就醫，後續將依公共危險等罪嫌送辦。

台中市消防局指出，因獲報東區復興路五段1棟透天厝有民眾企圖輕生，派遣第七大隊、中區分隊到場，一共出動6車、17名消防員搶救，現場也使用中型氣墊避免民眾墜落。

消防說，因接近曾姓男子時對方情緒激動，一度拿家庭用的鹽酸朝消防、警察噴灑，釀3名消防員、5名警員受傷，一共8人都出現身體不適、灼熱及刺痛等，全數送往中國醫樂大學附設醫院救治，所幸均無大礙，已經全數出院返回待命。

台中第3分局調查，曾翁一早情緒不穩，先是朝屋外丟出雜物，又攀爬窗戶揚言輕生，他住外縣市的女兒得知報警求助，警消獲報趕到現場關懷，未料曾男仍情緒激動，手上拿個2瓶鹽酸不斷揚言「找新聞記者來」、「滾出去」，隨後就朝身邊的警消亂潑灑。

曾翁隨後又將自己反鎖屋內並在廚房引發火勢，警消擔心災情擴大影響公眾安全，立刻破門進入壓制、滅火，一破門屋內煙霧瀰漫，警消也被濃煙嗆的不斷咳嗽。

過程中5名員警、3名消防員遭鹽酸侵蝕皮膚灼傷，還有一人臉部、右眼也被噴到，所幸送醫都沒有大礙，警消也合力將曾男強制送醫，並待其出院後朝公共危險、妨害公務等罪嫌送辦。

警方指出，所幸現場受傷5名員警、3名消防隊員送醫後均無大礙，第3分局長吳銘淵也指派督察組組長李嘉峰到派出所送上慰問金。

曾翁朝警消亂潑鹽酸，一共造成8人雙手、臉部被灼傷，所幸送醫都無大礙。（記者曾健祐...
曾翁朝警消亂潑鹽酸，一共造成8人雙手、臉部被灼傷，所幸送醫都無大礙。（記者曾健祐／翻攝）

上一則

49台幣爽吃麥當勞2人餐？一頁式詐騙害他大失血5077元

下一則

重新開放不到1個月 白楊步道颱風崩塌再封閉

延伸閱讀

9月蜂螫旺季 消防員帶防護裝備也難逃過敏性休克

9月蜂螫旺季 消防員帶防護裝備也難逃過敏性休克
911事件22周年 全市消防站悼念 敲響「最後的鐘聲」

911事件22周年 全市消防站悼念 敲響「最後的鐘聲」
九一一事件22周年 舊金山響起「最後的鐘聲」

九一一事件22周年 舊金山響起「最後的鐘聲」
港女被水困獲消防員「熊抱」救出 幸福表情成了迷因圖

港女被水困獲消防員「熊抱」救出 幸福表情成了迷因圖

熱門新聞

魏喬安跪在舞台上當眾脫掉內衣。圖／摘自IG

台大高材生AV女優當眾脫內衣 上空畫面全網瘋傳

2023-09-10 16:18
鴻海創辦人郭台銘（左）日前宣布投入2024總統大選，14日在台北舉行記者會，公布副手人選為藝人賴佩霞（右）。(中央社)

郭台銘副手揭曉 將搭檔「人選之人」女星賴佩霞

2023-09-13 20:44
賴佩霞宣布成為郭台銘副手。（取材自臉書）

生父、繼父都是美國人 賴佩霞認雙重國籍：會盡快放棄

2023-09-14 03:10
來自屏東的天然醬油生產商「豆油伯」11日晚間獲頒有「美食奧斯卡」之稱的英國美食大賞「好味賞」最高級別獎項「金叉獎」，行銷總監李明芳（左）手持獎座激動高喊：「我們來自台灣！」（中央社）

台灣醬油獲英國美食獎殊榮 評審：美味到可直接喝

2023-09-12 09:57
示意圖，非當事人。（取材自ingimage）

獸父把女兒當砲友8年還說「把我當男友」少女逃家才讓悲劇曝光

2023-09-14 00:31
國民黨副主席連勝文在臉書公布前高雄市長韓國瑜拜訪父親、前副總統連戰的照片，連勝文說，這次會面約了很久，直到最近連戰身體狀況較穩定，才有辦法見面。（取材自連勝文臉書）

87歲連戰近況照曝光 韓國瑜北上探訪 連勝文：約了很久

2023-09-14 22:19

超人氣

更多 >
7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用

7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用
華人抗議旅行社費用過高且扣護照 旅行社回：並未扣押

華人抗議旅行社費用過高且扣護照 旅行社回：並未扣押
「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了

「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了
洛華埠商鋪遭非裔搶劫 女店員攔阻被暴打血流不止

洛華埠商鋪遭非裔搶劫 女店員攔阻被暴打血流不止
航太專家「紅二代」 李尚福掌中國國防半年就出事？

航太專家「紅二代」 李尚福掌中國國防半年就出事？