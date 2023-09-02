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調查人員稱不可思議 列車發還兩年 怎沒清乾淨？

台灣新聞組／台北2日電
太魯閣號撞車事故現場車廂，除第六節車廂仍在隧道口，其他車廂都已拖到花蓮和仁車站存放，其中駕駛所在的第八節最慘烈，左側車身削掉一半，右側車身也刮到見骨。(記者陳正興／攝影)
太魯閣號撞車事故現場車廂，除第六節車廂仍在隧道口，其他車廂都已拖到花蓮和仁車站存放，其中駕駛所在的第八節最慘烈，左側車身削掉一半，右側車身也刮到見骨。(記者陳正興／攝影)

太魯閣號事故列車陸續發現遺骸碎片及乘客遺留物品，引發外界關注當初檢警蒐證過程。據了解，當初事故發生時，花蓮地檢署指揮鐵路警察局、花蓮縣警察局分工，由於鐵警局的鑑識能量不足，因此由花警負責屍體、遺骸身分鑑識，鐵警負責行李辨別歸屬，地檢署則與運安會、台鐵局等單位，釐清事發原因。

鐵警局人士說，當時這起重大意外引起社會矚目，不論檢警或台鐵，都要盡速釐清原因及處理後續事宜，如今回頭來看，為爭取時效，處理過程難免有些粗糙；鐵警局內部人士指出，當初鑑識初步完成後，列車交還台鐵處置，前天交通部長及日本教授前往太魯閣號事故列車，台鐵竟沒有先視察整理，任由遺物在車廂內放置，相當誇張。

當年第一時間深入車廂的調查人員回憶，當時忍著屍臭和高濃度的汽油味在隧道、車廂拚命找被割斷的殘骸，希望給罹難者一個完整軀體，車廂毀壞太嚴重，很難在短時間內徹底清理完成，但也納悶列車發還台鐵後過了兩年，還沒清理乾淨？一些遺物也沒通知認領？

為何仍留有頭蓋骨？調查人員說，釐清事故原因與拼湊遺體，都在趕時間，不太可能把所有夾縫細節檢查透徹。但納悶的是，事故發生一周後，車廂發還台鐵拖回，兩年居然沒後續清理，連車內的一些遺物，也沒發還家屬，不可思議。

兩年前主辦太魯閣號案的花蓮地檢署檢察長、現任桃園地檢署檢察長俞秀端表示，這次發現的頭蓋骨案，檢方會進入新偵查程序。

台鐵 太魯閣號 日本

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