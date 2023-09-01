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疑孕妻外遇 逼全裸誦經2小時 性侵後打死還視訊炫耀

記者林孟潔／台北1日電
示意圖／ingimage
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李姓男子與妻子不睦而分居桃園、雲林，他三年前質疑妻子外遇，盛怒下要求懷有身孕的妻子脫光衣物，再拿手機錄影、毆打，逼妻子誦經兩小時，期間兩度性侵，還拿打氣筒重擊妻子頭部致傷重不治，一、二審判李無期徒刑，判決被撤銷發回更審，台灣高等法院更一審昨撤銷原判決，依凌虐強制性交罪判刑10年、殺人罪判刑14年，應執行23年徒刑，可上訴。

李2020年6月11日以知悉妻子外遇為由，要求對方從雲林北上，到他桃園大園租屋處談判，李質問妻子外遇對象、性行為次數，得知妻子與情郎已交往三年，怒不可遏，掌摑、痛毆妻子，不顧妻子哭泣求饒，仍要求脫掉全身衣物，李拿手機全程錄影，還用妻子LINE帳號向情郎嗆「明天你準備收屍體」。

李隔日凌晨要妻子誦經2小時，但期間卻二度性侵，李覺得妻子仍有隱瞞，拿打氣筒痛砸她頭部至少三次，遭折磨的妻子因身軀多處受傷，最終倒臥廁所，李將她送醫時還謊稱「她自己跌倒」，妻子到醫院前已無呼吸心跳，因顱腦損傷、骨折出血和腦疝致中樞神經休克，當天下午死亡。

李否認犯行，供稱因為妻子不願意與他離婚，當時兩次性行為都是妻子同意的，「我因為妻子有外遇，非常抓狂，腦袋一片空白」，隨便拿了東西就往妻子頭、身體打，打了幾下都不知道，直到妻子說他說了算才停手，「我沒有想到妻子會死亡」。

檢警調查，李凌虐妻子時，還與外籍女子視訊，甚至炫耀妻子遭毆後頭、臉流血不止的畫面，還寫下「妳大姐念了二個小時華證蓮達斯，我睡起來才能夠讓弟弟硬起來，做30分鐘沒射休息...」。而當時，李妻肚子裡懷有五個多月的胎兒，但從外表看不出來，李表示不知道她懷孕，而刑事局鑑定也認為李不是孩子的父親。

法院認為李當下是因妻子外遇而情緒激動，與計畫性犯罪不一樣，但他無情地剝奪妻子生命，社會難以接受，雖然死者家屬要求判李死刑，但李並非無從教化矯正，一、二審均判無期徒刑，但被最高法院撤銷發回更審。

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