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「大麻磚」從洛杉磯寄到台灣 男拒簽收毒包裹 仍被起訴

記者蕭雅娟／台北即時報導
大麻示意圖。(路透)
大麻示意圖。(路透)

一個大麻毒包裹去年8月從美國洛杉磯寄來台灣，遭關務署查驗發現竟藏大麻磚約4.2公斤，警調人員佯裝快遞員上門，收件人許姓男子拒絕簽收仍遭拘提逮捕。士林地檢署偵結，依運輸二級毒品罪嫌起訴許男。

起訴指出，許男和自稱「林哲偉」的男子，涉嫌運輸大麻入境，林男去年8月聯繫不詳人士，從美國洛杉磯寄送第二級毒品大麻，毒包裹內藏有8包大麻磚，約毛重4.2公斤，許男則是台灣收件人。

大麻包裹去年8月21日報關，3天後24日入境，隨即遭關務署台北關查驗發現藏有大麻，扣案報請警調人員追查貨主。台北市調處、北投警分局專案小組，喬裝快遞人員送包裹，豈料，「林哲偉」早就發現包裹可能生變，已找人通知許男，並取走許男手機。去年9月15日警調人員佯裝快遞員送包裹，許男拒絕簽收，警方隨即拘提許男，查獲2支手機、大麻研磨器等證物。

運輸二級毒品者，法定刑處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。檢方依許男遭扣手機內通訊軟體對話紀錄、關務署查獲毒包裹過程，認定許男涉犯毒品危害防制條例運輸第二級毒品罪嫌、懲戒走私條例私運管制物品進口罪嫌，依法起訴，扣案大麻磚為違禁物請宣告沒收銷毀。

士林地檢署。（圖：本報資料照片）
士林地檢署。（圖：本報資料照片）

大麻 毒品 洛杉磯

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