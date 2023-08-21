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大學進修班學生躲警察追 在校內墜樓亡

記者周嘉茹、邱瑞杰／桃園21日電
桃園蘆竹開南大學發生一名男子墜樓身亡。(記者周嘉茹／攝影)
桃園蘆竹開南大學發生一名男子墜樓身亡。(記者周嘉茹／攝影)

基隆市警方昨天下午到桃園市蘆竹區私立開南大學查緝涉嫌兒少案件的權姓男子，權男疑為躲避追查，不慎從大學內四樓高處墜落，送醫傷重不治。轄區蘆竹警方已報桃園地檢署今天相驗，釐清墜樓原因。

據了解，53歲權姓男子是開南大學進修班學生，昨天下午到校上課，基隆市警三分局偵查隊前往要將人帶回調查；權男藉口回教室拿物品，從至誠樓4樓墜落。

正值暑假又是假日，校園有不少民眾目擊，立即報警。桃園市消防局第三大隊大竹分隊昨下午3點47分獲報，抵達時見權男左前臂開放性傷口、雙腿變形、左額頭撕裂傷，已無生命跡象。

經急救並清洗傷口、包紮止血、頸圈長背板固定後，4點10分送抵桃園醫院，但權男搶救半小時後仍宣告不治。

據調查，權男疑似涉嫌兒少法等案件，基隆、花蓮警方都有案子在偵辦，昨天下午基隆員警到校抓人，沒想到發生墜樓身亡意外，檢方今除相驗死因，也要釐清警方有無疏失。

基隆市警三分局昨晚表示，權姓男子涉嫌多起重大刑案，警方昨天獲報權男到學校參加某社團主辦的職前訓練課程前往查緝，盤查過程權藉故要至四樓教室拿取書籍，在四樓走廊忽然跳窗墜樓，員警阻攔不及，疑似畏罪。全案由桃園相驗、基隆檢方指揮偵辦。

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